Viajes del Imserso: a partir de qué día se podrán adquirir en la Región de Murcia A lo largo de este mes se remitirán un total de 2.811.632 cartas, indicando la fecha a partir de la cual los pensionistas podrán reservarlos

Ana de Dios Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:27

Este año la comercialización de los viajes del Imserso se ha retrasado unos días respecto al año anterior. Sin embargo, el Ministerio de Derechos Sociales ya ha hecho público cuándo podrán comenzar a adquirir sus plazas los beneficiarios de la temporada 2025-2026. De hecho, durante la semana del 8 de septiembre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales inició el envío de las cartas que confirman a los pensionistas su acreditación para poder reservar los viajes del Programa de Turismo. De esta forma, a lo largo del mes se remitirán un total de 2.811.632 misivas a las 4.387.854 personas acreditadas, indicando la fecha a partir de la cual podrán reservar y permitiendo hacerlo de manera escalonada.

Durante esta temporada, con motivo de su 40 aniversario, los viajes del Imserso incorporan varias novedades. Una de las más relevantes es la creación de una tarifa reducida de 50 euros para un total de 7.447 plazas destinadas a pensionistas con menos recursos. Por primera vez, aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social podrán viajar abonando una cantidad fija por plaza, independientemente del destino. El resto del coste será asumido por el Imserso.

Otra novedad destacada es la posibilidad de viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular e insular. Se reservarán plazas específicas que permitirán a los usuarios adquirir un viaje junto a sus mascotas, siempre cumpliendo con la normativa vigente y las condiciones de cuidado establecidas.

Cuándo podrán comprarse los viajes del Imserso en la Región de Murcia

Tal y como se ha señalado, la adquisición de los viajes se hará de forma escalonada, en función de la comunidad autónoma. Según ha confirmado el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, en la Región de Murcia la venta se realizará a partir del 8 de octubre, al igual que en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Melilla.

En el resto de autonomías -Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco- la comercialización comenzará dos días antes, el 6 de octubre.

Este año se ofertan un total de 879.213 plazas, de las cuales 440.284 corresponden al turismo de costa peninsular, 228.142 al turismo de costa insular y 210.787 al turismo de escapadas.

Para reservar los viajes, los pensionistas podrán hacerlo a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI.