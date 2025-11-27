La Policía Científica continúa investigando las causas del incendio del Santa Lucía de Cartagena El jefe de la brigada provincial confirma que la hipótesis del cigarrillo mal apagado está sobre la mesa, pero no descartan nada

Eva Cavas Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:17 | Actualizado 14:23h.

La brigada provincial de la Policía Científica inició este jueves la investigación para determinar la causa y el foco principal del incendio que calcinó este miércoles parte del fachada del bloque 5 del hospital Santa Lucía de Cartagena. «Estamos recorriendo todas las zonas afectas por el fuego, desde la azotea, las habitaciones de las diferentes plantas y la zona que consideramos que podría ser dónde se originó el incendio. La Policía Judicial y Científica de Cartagena fijó ayer el escenario y hoy estamos comprobando cómo ha evolucionado el siniestro y, en base a las marcas tratamos de delimitar la zona cero, donde haremos un desescombro más minucioso», afirmó el jefe de sección de la brigada provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía Nacional, Julio Recalde.

A pesar de que este miércoles todas las teorías apuntaban a que fue un cigarrillo mal apagado lo que provocó el fuego, Recalde matizó que «la hipótesis del cigarrillo está sobre la mesa, pero hasta que no hagamos una investigación exhaustiva y el informe que determine el origen no podemos lanzar las campanas al vuelo, ni concluir que esa sea la causa. Lo barajamos, pero no podemos asegurarlo».

En referencia a la valoración emitida este miércoles por los bomberos de Cartagena de que el material del que está revestida la fachada del inmueble es inflamable, Julio Recalde reiteró que la investigación se encuentra en «una fase preliminar» y que eso se determinará en el «informe técnico que entregaremos a la autoridad judicial cuando tengamos claras todas las circunstancias que han concurrido».

El jefe de sección de la brigada provincial de Policía Científica tampoco confirmó las causas del incendio que se produjo en este mismo centro hospitalario en 2015, aunque sí avanzó que está en contacto con el compañero que redactó el informe de aquel siniestro. «Ayer hablé con el compañero que hizo ese informe y vamos a tener en cuenta su opinión, pero cada siniestro es un caso distinto. Que yo sepa se desconocen las causas de aquel incendio, el compañero tenía unas sospechas, pero cada siniestro es diferente», declaró Recalde.