La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos apagan el fuego en la fachada posterior del Santa Lucía, en agosto de 2015. PABLO SÁNCHEZ / AGM

La fachada del Santa Lucía ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió en febrero al Gobierno regional revisarla

Salud aseguró en 2024, tras el fuego que arrasó un edificio en Valencia, que la estructura y los materiales del hospital de Cartagena cumplían la normativa y que el Colegio de Arquitectos avaló el proyecto de construcción; Podemos unió a la oposición en el Parlamento para exigir un chequeo exhaustivo

José Alberto González

José Alberto González

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

El incendio que arrasó este 26 de noviembre en Cartagena parte de la fachada principal del hospital Santa Lucía tuvo un precedente hace diez años ... y llega envuelto en dudas sobre la adecuación de sus materiales a la normativa vigente. El 10 de agosto de 2015, el fuego originado por el abandono de una o varias colillas encedidas en una sala de mantenimiento destrozó parte de una fachada de la zona posterior del centro sanitario público y obligó a desalojar con urgencia a una treintena de pacientes del área de Cardiología. Según la investigación de la Policía Nacional, una o varias personas utilizaron de forma indebida una espacio con conductos de aire acondicionado y las llamas se propagaron al exterior del inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  5. 5 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  6. 6

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  10. 10 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La fachada del Santa Lucía ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió en febrero al Gobierno regional revisarla

La fachada del Santa Lucía ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió en febrero al Gobierno regional revisarla