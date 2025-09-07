Siete claves para el nuevo curso escolar en la Región de Murcia: sin móviles y con calor en las aulas

Las aulas de los colegios de Infantil y Primaria de la Región se abren este lunes para la vuelta al cole de sus casi 150. ... 000 alumnos, que devolverán a las ciudades sus rutinas después de las vacaciones. La escuela más diversa de la historia –uno de cada cuatro alumnos de Primaria en los colegios públicos es de origen extranjero– enfrenta un curso con las pantallas tasadas, la vista puesta en las olas de calor y la preocupación de la comunidad educativa por el nuevo repunte del abandono temprano, a la cabeza del país. Estas son siete claves del arranque del año académico:

1 Móviles prohibidos y pantallas con horario y uso limitado

Los estudiantes murcianos ya tienen interiorizado el hábito: el móvil no 'existe' en el colegio ni en el instituto porque su uso está prohibido desde hace más de un año. El veto a los teléfonos ha mejorado la convivencia en los centros, que aplauden la medida porque, confirman, mejora la convivencia y la atención.

A la prohibición de los móviles en el aula se suma este curso la limitación para las pantallas en clase: se reduce su uso en el aula a una hora al día en Primaria y a dos en la ESO, y se acotan prácticas que inciten al uso 'gamificado' (juegos con recompensas similares a los videojuegos para aprender...) y pasivo de las tabletas.

La limitación horaria de las pantallas en los centros educativos es en cualquier caso orientativa, y no implica la prohibición de superar ese tope. Desde la Concapa, su presidente, Alberto González Costea, reivindica que de cara al nuevo curso «es necesario promover una formación sólida en el uso responsable de la tecnología, de manera que se convierta en una herramienta de crecimiento, y no un factor de riesgo a todos los niveles».

2 Calor en las aulas y barracones para 2.000 escolares

El curso terminó en junio entre quejas y plantes por el calor sofocante en colegios e institutos, con hasta 32 grados dentro del aula. La Consejería de Educación insiste en que sigue trabajando en el plan de mejora de la eficiencia energética iniciado en 2020, pero al mismo tiempo admite que la antigüedad del parque de centros educativos requiere de una actuación profunda que, reclama, debería abanderar el Ministerio.

Los directivos de los colegios e institutos reclaman la climatización entre sus prioridades. La presidenta de Secundaria, Isabel Saturno, considera que es básico «avanzar en un plan de infraestructuras y climatización que asegure entornos de aprendizaje dignos». La de los colegios, Olga Catasús, reclama «mejoras de las infraestructuras, actualizándolas, ampliando en las zonas donde se precisa (sobre todo en el Campo de Cartagena y Mar Menor y Lorca) y haciendo los centros más amables y adecuados a las condiciones medioambientales y climatológicas, posibilitando un bienestar térmico en los colegios».

La realidad es que casi 2.000 alumnos murcianos tendrán que empezar sus clases en alguno de los 78 barracones repartidos este curso por la Región, con especial incidencia en los centros educativos saturados del Mar Menor, que llevan años denunciando su precariedad.

3 Desafío y oportunidad en el curso más multicultural

La vuelta al cole este lunes será más multicultural que nunca en los colegios públicos de la Región, donde uno de cada cuatro niños (el 24,8%) será de origen extranjero, aunque en la mayoría de los casos, hayan nacido en la Región. La diversidad presenta retos y oportunidades en los centros educativos. La inmensa mayoría de los escolares con padres extranjeros han nacido ya en España y no requieren recursos adicionales para su escolarización, pero un 4% desconocen el idioma o presentan desfase curricular (no están al nivel académico que les corresponde por edad), por lo que los centros que les escolarizan necesitan apoyos extra, como las llamadas aulas de acogida.

El curso comenzará con 42, pero la previsión de la Consejería de Educación es ampliarlas en octubre, cuando los centros educativos les hagan llegar sus demandas. Desde la FAPA, reivindican que se evite la creación de centros 'gueto' eliminando el distrito único, y los directivos de los colegios reclaman una respuesta responsable «a la diversidad para avanzar en una educación inclusiva».

4 Comedores en marcha desde el primer día

La apertura del servicio de comedor desde el primer día de curso (y no a partir de octubre, como ocurría hasta ahora) no tiene efecto educativo, pero supone un alivio para la conciliación de miles de familias murcianas, dependientes de ese servicio para cuadrar su organización familiar. La Región sigue sin embargo a la cola de escolares becados para el almuerzo, a pesar del incremento este curso en un 37% del presupuesto destinado a esas ayudas. En cambio, todos los escolares desde tercero de Primaria a cuarto de la ESO dispondrán de libros de texto gratuitos.

5 A la cabeza de nuevo del abandono educativo temprano

Dos de cada diez estudiantes murcianos cuelgan los libros sin una formación mínima que les permita desenvolverse en condiciones en el mercado laboral. Las tasas de fracaso escolar (alumnos que no titulan la Secundaria Obligatoria) y de abandono educativo temprano (jóvenes de 18 a 24 años que dejan los estudios con ese título, pero no se siguen formando) se mantienen, a pesar de la marcada tendencia decreciente, entre las más elevadas de España.

Este mismo viernes se publicaron datos negativos para la Región, que después de una ligera mejoría, vuelve a escalar hasta la peor tasa del país, con más de un 20% frente al 12,6% nacional, en abandono. La presidenta de los directivos de institutos considera que «el gran reto es continuar mejorando los resultados académicos y seguir reduciendo las tasas de abandono escolar temprano», para lo que reclama cotas más altas de liderazgo pedagógico, más recursos humanos y «una comunicación institucional fluida», enumera Isabel Saturno La Consejería de Educación, por su parte, reivindica la mejoría en las tasas de titulación en ESO y Bachillerato y la rebaja de la repetición de curso en los dos niveles, y mantiene activos diversos programas para mejorar el éxito educativo de los alumnos.

6 Vacantes docentes y rebaja de ratios

La rebaja del número de estudiantes a los que debe atender cada docente sigue siendo la demanda primera de sindicatos de enseñanza como Anpe y CC OO, que no se dan por satisfechos con la reducción de las ratios de 25 a 22 alumnos en Infantil. Para Comisiones Obreras, que reclama además mejoras para el personal no docente, la reducción de alumnos por docente debe acelerarse y completarse en cuatro años.

«Es básico dotar a las plantillas de más orientadores, más profesores de servicios a la comunidad, más desdobles, apoyos para poder atender a la diversidad de alumnado», reclaman desde Anpe, inquietos por la capacidad de la Consejería de Educación para ir cubriendo las vacantes que se presenten después de que quedaran más de 300 plazas desiertas en las últimas oposiciones.

7 Más plazas en Formación Profesional, pero con profesorado al completo

La expansión de la Formación Profesional en el último lustro ha sido potente. Este curso, la oferta escala hasta las 46.800 plazas, 3.300 más que el año pasado, y los planes pasan por alcanzar las 50.000 el próximo. Un cupo con el que la Administración regional pretende dar salida a la creciente demanda de los estudiantes, también en aumento.

Sindicatos y docentes reclaman que ese aumento de alumnos vaya aparejado de más recursos materiales (en muchos centros están obsoletos) y de la garantía de que las vacantes de profesores especialistas, básicos en la FP, estarán cubiertas. «Es necesario dotar de estabilidad y condiciones adecuadas al profesorado y a los expertos de FP», reivindica la presidenta de la Asociación de Directivos de Enseñanza Secundaria.