Un grupo de estudiantes universitarios, en una imagen de archivo. Nacho García / AGM

El curso universitario arranca con las aulas al completo

La UMU y la Politécnica de Cartagena reciben hoy a sus más de 8.000 estudiantes de nuevo ingreso, mientras que la UCAM lo hará el día 17

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:25

Las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), dan este lunes su bienvenida a los estudiantes ... de primer curso que inician su vida universitaria. La privada UCAM retrasa la entrada de los alumnos de nuevo ingreso hasta la semana próxima, y será el día 17 cuando los reciba. Las dos universidades públicas de la Región inician el año académico con las aulas al completo, después de haber cubierto prácticamente toda su oferta de plazas en el proceso de admisión. En la Universidad de Murcia, serán más de 6.500 los estudiantes que comiencen su primer curso de grado, más de 26.000 los alumnos de grado y por encima de los 33.000 si se contabilizan los de máster, postgrado y estudios propios. En la Universidad de Murcia el curso comienza además con la inauguración del nuevo aulario de La Merced, después de un año en obras. La apertura tendrá impacto en el tráfico de la ciudad, ya que durante el curso pasado fueron más de 4.000 estudiantes de facultades de La Merced los que tuvieron que trasladarse a otras ubicaciones, la mayoría en el Campus de Espinardo.

