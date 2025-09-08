El curso universitario arranca con las aulas al completo

Las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), dan este lunes su bienvenida a los estudiantes ... de primer curso que inician su vida universitaria. La privada UCAM retrasa la entrada de los alumnos de nuevo ingreso hasta la semana próxima, y será el día 17 cuando los reciba. Las dos universidades públicas de la Región inician el año académico con las aulas al completo, después de haber cubierto prácticamente toda su oferta de plazas en el proceso de admisión. En la Universidad de Murcia, serán más de 6.500 los estudiantes que comiencen su primer curso de grado, más de 26.000 los alumnos de grado y por encima de los 33.000 si se contabilizan los de máster, postgrado y estudios propios. En la Universidad de Murcia el curso comienza además con la inauguración del nuevo aulario de La Merced, después de un año en obras. La apertura tendrá impacto en el tráfico de la ciudad, ya que durante el curso pasado fueron más de 4.000 estudiantes de facultades de La Merced los que tuvieron que trasladarse a otras ubicaciones, la mayoría en el Campus de Espinardo.

La Universidad Politécnica de Cartagena también recibe este lunes a los 1.285 matriculados en primer curso, la cifra más alta registrada en muchos años. La institución dedicará el día a actividades de bienvenida, y las clases comenzarán para todos, también el resto de alumnos de cursos superiores, este martes. La jornada de presentación se iniciará a primera hora en los diferentes campus y llevará a todo el alumnado al Paraninfo de la UPCT, donde conocerán a los equipos directivos de los centros, las profesiones para las que se van a formar y el programa de estudiantes tutores que les orientarán en sus primeros pasos como universitarios. La primera semana del curso concluirá en la Politécnica el viernes con una jornada destinada a descubrir los servicios de la Universidad, las asociaciones de estudiantes, los museos de la UPCT y las instalaciones deportivas en las que pueden ejercitarse. La actividad concluirá con una fiesta con música, paella y piscina, y la participación en la jornada concederá al alumnado 0,5 créditos.

Las dos universidades públicas de la Región se han consolidado este curso como un polo de atracción de estudiantes de fuera de la Región, con miles de alumnos matriculados de otras comunidades e internacionales.

La universidad privada UCAM aún tiene abierto el plazo de matriculación, y confía en superar la cifra (contando a los alumnos de todos los cursos y modalidades, no solo los de nuevo ingreso) de 22.000 estudiantes. Como en el caso de la UMU y la UPCT, la matriculación de estudiantes extranjeros tiene un peso destacado en sus censos.

Casi 5.600 estudiantes extranjeros, según el último informe del Ministerio de Ciencia, estudian en las tres universidades de la Región, la de Murcia, la Politécnica de Cartagena, y la privada Universidad Católica.