Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP

Mas de 150.000 escolares de Infantil y Primaria volverán al cole este lunes 8 de septiembre (los de ESO y Bachillerato lo harán la ... semana siguiente), y si los cálculos de la Consejería de Educación no fallan, se encontrarán en clase con sus maestros desde el primer día, con la excepción de las bajas médicas que se presenten a última hora. La Consejería de Educación convocó este viernes los actos de adjudicación de 872 vacantes de Infantil y Primaria y de otras 565 en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En Infantil y Primaria el reparto casi se completó, y según los datos de la Consejería de Educación, solo han quedado dos vacantes, una a tiempo completo y otra parcial, sin cubrir. Así, en principio la plantilla de maestros debería estar casi al completo el lunes, a falta de conocer las bajas por enfermedad y otros contratiempos que se presenten.

En Secundaria y Formación Profesional el acto de adjudicación no fue tan efectivo, ya que han quedado 150 plazas vacantes sin adjudicar. Para ese nivel educativo hay algo más de margen, ya que las clases no empiezan hasta el 11 de septiembre en Secundaria y el 15 de septiembre en Formación Profesional, y está previsto que se celebren nuevos actos de adjudicación antes. La mayoría de las plazas que no han encontrado aspirante son de Formación Profesional, donde Educación lleva varios cursos teniendo dificultades para encontrar especialistas. De hecho, los sindicatos de Educación criticaron duramente que no se hubieran adjudicado todas las plazas convocadas en las últimas oposiciones, en las que quedaron más de 300 vacantes, teniendo en cuenta esa circunstancia.

Los datos 872 vacantes de Primaria, parciales y completas, se sacaron este viernes, y 870 fueron adjudicadas.

565 plazas vacantes de Secundaria se convocaron este viernes, y han quedado sin cubrir 150, la mayoría de FP.

Las vacantes de plantilla son puestos de profesor y de maestro que están previstos en la estructura fija (plantilla orgánica) de cada centro educativo, pero que se encuentran sin ocupar porque no se han cubierto u ofertado en oposiciones de empleo público. A esas vacantes se suman las bajas presentadas por los docentes de plantilla por enfermedad, reducción de jornada, permisos...

El sindicato de enseñanza Anpe denunció este viernes que ha echado en falta en este acto de adjudicación más vacantes de orientación educativa, ya que según sus datos solo se han convocado dos de plantilla a jornada completa y otras dos a tiempo parcial; y de servicios a la comunidad, con de plantilla a jornada completa y una a tiempo parcial. «Son importantes para atender a la gran diversidad de alumnado en las aulas murcianas. Reivindicamos mayores plantillas para poder realizar desdobles, apoyos en todos los niveles educativos para una mayor atención del alumnado y un proceso de aprendizaje más óptimo».