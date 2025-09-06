La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspirantes a profesor de Secundaria realizando las oposiciones el pasado junio en la UMU. ROS CAVAL / AGM

Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP

Los puestos sin asignar pueden sacarse la próxima semana, ya que las clases en Secundaria no empiezan hasta el 11 de septiembre

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:11

Mas de 150.000 escolares de Infantil y Primaria volverán al cole este lunes 8 de septiembre (los de ESO y Bachillerato lo harán la ... semana siguiente), y si los cálculos de la Consejería de Educación no fallan, se encontrarán en clase con sus maestros desde el primer día, con la excepción de las bajas médicas que se presenten a última hora. La Consejería de Educación convocó este viernes los actos de adjudicación de 872 vacantes de Infantil y Primaria y de otras 565 en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En Infantil y Primaria el reparto casi se completó, y según los datos de la Consejería de Educación, solo han quedado dos vacantes, una a tiempo completo y otra parcial, sin cubrir. Así, en principio la plantilla de maestros debería estar casi al completo el lunes, a falta de conocer las bajas por enfermedad y otros contratiempos que se presenten.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  6. 6

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  9. 9 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  10. 10

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP

Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP