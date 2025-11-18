El TC admite el recurso contra la eliminación de fondos públicos a Croem y sindicatos El Pleno del Tribunal Constitucional acuerda dejar en suspenso de forma cautelar la vigencia y aplicación de la norma recurrida

Una imagen de la protesta en la Asamblea el día que se aprobaron los Presupuestos de 2025, en la que participaron las organizaciones sindicales

Martes, 18 de noviembre 2025

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la modificación de la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia aprobada por PP y Vox, que eliminaba la obligación de establecer asignaciones económicas a los agentes sociales más representativos de la Región por ejercer su labor.

El Tribunal, a petición del Gobierno de España, suspende la vigencia y aplicación de la norma recurrida, desde la fecha de interposición del recurso –el pasado 29 de octubre– para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.

El Gobierno fundamenta su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral. En ese sentido, cabe recordar que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció el pasado 28 de octubre que el Consejo de Ministros había aprobado la presentación del recurso después de que el Gobierno regional rechazara dar marcha atrás a su modificación de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que suprime la obligación de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas mediante subvención nominativa en la Región.

La modificación de la Ley de Participación Institucional fue aprobada en la Asamblea con los votos de PP y Vox

Según indicó la ministra portavoz, con esta modificación aprobada por la Asamblea, se «pretende eliminar, entre otras cosas, la obligación de financiación a estas organizaciones».

El anuncio de Alegría se produjo después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara la semana pasada que el Gobierno llevaría ante el Constitucional a la Región de Murcia por esta reciente modificación.

Díaz denunció que la «extrema derecha» en España, «que lidera Feijóo pero que se llama Vox», quiere eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical –el artículo 6 y el artículo 7– para acabar con lo que, según ellos, es el «monopolio de los sindicatos subvencionados».

Con la modificación regional, las subvenciones no se destinarían a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, tal y como recoge la legislación, y se distribuirían mediante concursos específicos contraviniendo la normativa española.