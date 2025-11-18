La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de la protesta en la Asamblea el día que se aprobaron los Presupuestos de 2025, en la que participaron las organizaciones sindicales J. M. Rodríguez / AGM

El TC admite el recurso contra la eliminación de fondos públicos a Croem y sindicatos

El Pleno del Tribunal Constitucional acuerda dejar en suspenso de forma cautelar la vigencia y aplicación de la norma recurrida

EP

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la modificación de la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia aprobada por PP y Vox, que eliminaba la obligación de establecer asignaciones económicas a los agentes sociales más representativos de la Región por ejercer su labor.

El Tribunal, a petición del Gobierno de España, suspende la vigencia y aplicación de la norma recurrida, desde la fecha de interposición del recurso –el pasado 29 de octubre– para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.

El Gobierno fundamenta su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral. En ese sentido, cabe recordar que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció el pasado 28 de octubre que el Consejo de Ministros había aprobado la presentación del recurso después de que el Gobierno regional rechazara dar marcha atrás a su modificación de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que suprime la obligación de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas mediante subvención nominativa en la Región.

La modificación de la Ley de Participación Institucional fue aprobada en la Asamblea con los votos de PP y Vox

Según indicó la ministra portavoz, con esta modificación aprobada por la Asamblea, se «pretende eliminar, entre otras cosas, la obligación de financiación a estas organizaciones».

El anuncio de Alegría se produjo después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara la semana pasada que el Gobierno llevaría ante el Constitucional a la Región de Murcia por esta reciente modificación.

Díaz denunció que la «extrema derecha» en España, «que lidera Feijóo pero que se llama Vox», quiere eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical –el artículo 6 y el artículo 7– para acabar con lo que, según ellos, es el «monopolio de los sindicatos subvencionados».

Con la modificación regional, las subvenciones no se destinarían a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, tal y como recoge la legislación, y se distribuirían mediante concursos específicos contraviniendo la normativa española.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  3. 3 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  4. 4 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  5. 5

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  7. 7

    Los mayores de 65 años sufren cada día en la Región una media de diez robos y hurtos
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    El Ayuntamiento de Cartagena busca socios privados para impulsar su plan en los túneles del Espalmador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El TC admite el recurso contra la eliminación de fondos públicos a Croem y sindicatos

El TC admite el recurso contra la eliminación de fondos públicos a Croem y sindicatos