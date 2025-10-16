El Taibilla vincula la contaminación del agua potable con la alteración de suelos

Una pregunta recorre estos días las conversaciones de los vecinos en los municipios del Mar Menor. ¿Por qué esta dana ha provocado la contaminación del agua potable ... , hasta el punto de dejar sin este recurso básico a unas 100.000 personas y forzar cortes en el suministro, y en anteriores lluvias torrenciales eso no ocurrió? La Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), que preside Juan Cascales, sitúa el origen del grave problema, que ayer seguía intentando resolver, en la alteración de los terrenos del Campo de Cartagena en una zona próxima a El Mirador, en San Javier, por donde pasa su canal principal y una almenara o centro de distribución, afectados por el arrastre de agua de lluvia con lodo.

«La modificación, en los últimos años, de las parcelas existentes por encima del canal afectado ha provocado la concentración del agua de lluvia en un flujo que, lleno de barro, ha inundado una de nuestras instalaciones y contaminado un tramo de 20 kilómetros de canal», aseguraron fuentes de la Mancomunidad a LA VERDAD.

«Lo sucedido en este episodio debe entenderse como un acontecimiento absolutamente excepcional, resultado de una catástrofe climática. La dana que asoló la zona donde se ubica la almenara, por la que entró el barro que contaminó un tramo del canal, produjo registros de precipitaciones con valores superiores a los 180 litros por metro cuadrado», indicaron en este organismo público estatal.

Medio metro de lodo

Y añadieron que «ese hecho, unido a las modificaciones del terreno que rodea a la almenara, tanto aguas arriba como aguas abajo, provocaron que la infraestructura fuera inundada por un auténtico tsunami de barro». En el Taibilla detallaron que «las fuertes precipitaciones producidas se fueron recogiendo en las zonas superiores y, como consecuencia de las modificaciones realizadas en el terreno en los últimos años, se canalizaron en un flujo, en un río de barro, que primero impactó en la almenara y, después, por efecto presa aguas abajo, creó una balsa de barro alrededor de la instalación que motivó la entrada de toneladas de lodo».

Señalaron que «es difícil estimar la cantidad de toneladas que pudieron entrar» en el llamado Canal Nuevo de Cartagena. «Hasta el momento, se han limpiado los 4 kilómetros más próximos a la 'zona cero'. El canal tiene unos dos metros de ancho y en algunas zonas el barro alcanzaba los 50 centímetros. El resto del canal parece tener menor afección».

Trasladará la almenara

En la Mancomunidad, entidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, avanzaron que «es imprescindible plantear una nueva ubicación para la almenara. Aunque su posición original era perfectamente compatible con el terreno, las afecciones como resultado de las modificaciones de los terrenos de alrededor no dejan otra solución que desplazar la infraestructura. Ya estamos trabajando en ello». Iniciará los trámites cuando restablezca el suministro de agua potable.

Ampliar Operarios, esta semana en la almenara o centro de distribución del Taibilla en El Mirador (San Javier). MCT

Aguas arriba de El Mirador, al norte de este paraje de la cuenca marmenorense, ha aumentado la superficie destinada a cultivos de invernadero y se han roturado y transformado fincas para construir parques solares. Fuentes de Ecologistas en Acción citan las roturaciones y los aplanamientos para estas actividades económicas y para producir cítricos como aparente causa de las inundaciones y destrozos en El Mirador y otras áreas rurales y urbanas.

Zonas urbanas y Mar Menor

«Hay cientos de hectáreas ocupadas por regadíos intensivos, cultivos de invernadero y huertos solares sin criterios de ordenación territorial; evaluación de las sinergias o efectos acumulativos; sostenibilidad ambiental; y seguridad para personas y bienes. Se han invadido ramblizos y cabeceras de ramblas; se han generado inclinaciones del suelo con pendientes hacia el Mar Menor, eliminando el aterrazamiento del suelo y su función de retención del agua; y se han ocupado vías pecuarias, ante la pasividad de las administraciones públicas», indicaron.

Y señalaron que en parajes de la pedanía de Sucina (Murcia), como Casas Blancas y Los Navarros, se observan «los estragos» de la dana 'Alice' y la falta de «medidas correctoras del impacto, como barreras vegetales y setos».

Ecologistas en Acción denunció que el Gobierno regional sigue sin aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Y mostró su preocupación por las futuras danas, en un contexto de emergencia climática; y por el daño al ecosistema del Mar Menor que, según cálculos del Instituto Español de Oceanografía, ha recibido 25.000 toneladas de sedimentos con altas tasas de nitratos y fosfatos, lo que dispara el riesgo de explosión de microalgas o 'sopa verde'.

PP: «Si fueran vascos o catalanes, Sánchez llevaría garrafas»

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, afirmó ayer que «100.000 personas se encuentran sin agua potable en la Región de Murcia, y el Gobierno de Pedro Sánchez, que es el competente en la materia, no hace absolutamente nada». «Si los municipios afectados fueran catalanes o vascos, Pedro Sánchez les llevaría garrafas de agua en persona», declaró. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, calificó de «vergonzoso» que el PP «utilice los daños» en la red de aguas «para hacer confrontación política», y dijo que «se están movilizando todos los recursos disponibles para restablecer el servicio». El Taibilla reactivó ayer el paso de agua al depósito de El Mirador, punto distribución a San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. El agua aún no es apta para consumo humano.