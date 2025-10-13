Suspenden también el suministro de agua en las pedanías murcianas de Avileses, Sucina y Gea y Truyols En Baños y Mendigo y Lobosillo se pueden producir cortes intermitentes; las interrupciones en el servicio son consecuencia de los efectos que provocó la dana 'Alice' en la red de abastecimiento

LA VERDAD Lunes, 13 de octubre 2025, 14:14 | Actualizado 15:19h.

Las pedanías de Avileses, Sucina y Gea y Truyols, en Murcia, verán suspendido este lunes el suministro de agua a partir de las 15.00 horas. Así lo comunicó Aguas de Murcia, quien explicó que el servicio se mantuvo activo gracias a diversas alternativas aplicadas para garantizar el abastecimiento de la población. Sin embargo, según explican fuentes de la empresa municipal en un comunicado, la complejidad y la prolongación en el tiempo de la resolución de dichas incidencias, «obliga a dejar de utilizar estas alternativas», por lo que el servicio quedará suspendido.

La previsión es que el corte del servicio se reanude «en las próximas horas», pero no será apta para el consumo. Sí se podrá usar el agua para realizar tareas de limpieza general. Sin embargo, las mismas fuentes precisan que el agua «en ningún caso» se podrá usar en superficies que vayan a entrar en contacto a posteriori con algún tipo de alimento. La población afectada por estas restricciones ronda las 5.000 personas.

Desde Aguas de Murcia informaron igualmente de que, con la intención de paliar esta situación, habilitará cubas de agua para consumo con el objetivo de abastecer a los ciudadanos. El suministro de agua potable se realizará entre las 9.00 y las 20.00 horas en la plaza Avileses de Avileses, el paseo del Cementerio de Sucina y al lado del centro municipal en Gea y Truyols.

Asimismo, en las pedanías de Baños y Mendigo y Lobosillo el agua del grifo sí será apta para consumo, pero se pueden producir cortes intermitentes derivados de la actuación que está desarrollando la Mancomunidad de Canales del Taibilla para restablecer el servicio.