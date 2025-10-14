Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar La interrupción se debe a las tareas de vaciado y limpieza de depósitos

La Mancomunidad de Canales del Taibilla ha realizado un corte total del suministro del agua en San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier, según informaron los ayuntamientos del Mar Menor este martes por la mañana. En el municipio sanjaviereño se prolongará durante 24 horas, pero en los otros dos aún no se ha determinado cuánto durará la interrupción. En cualquier caso, estos municipios siguen sin agua potable tras los estragos que provocó la dana este fin de semana.

De hecho, el corte se debe a las tareas de vaciado y limpieza de depósitos después de que hubiera una infiltración de barro en el canal de abastecimiento de la MCT tras el paso de la dana 'Alice' por la Región de Murcia, que también afecta a Dolores de Pacheco, en el término municipal de Torre Pacheco.

En el municipio de Murcia las pedanías de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses tienen agua potable, aunque es posible que sufran cortes debido a las obras, según indicó Aguas de Murcia. Por tanto, la cuba de agua no irá este martes a Avileses, y sí se trasladará a Gea y Truyols y Sucina que permanecen sin agua.

En San Javier, de 9.00 a 20.00, excepto durante los periodos de carga, las cubas se encuentran en el aparcamiento de los juzgados, en la calle Enrique Granados; a la explanada Centramirsa, en la avenida Centramirsa de El Mirador; en la zona del mercado de Santiago de la Ribera, en el cruce de la avenida Federico Guirao con la avenida Patrulla Águila; en el parking del Centro Cívico de La Roda; y en el Centro Cívico de Pozo Aledo, a partir de las 16.00 horas.

También en La Manga del Mar Menor se puede conseguir agua junto a la plaza Bohemia, en la avenida Gran Vía con la calle Isla del Ciervo, a través de grifos conectados a la red de Cartagena que no se ha visto afectada y que están disponibles las 24 horas. En esta zona, tras las últimas analíticas, se ha anunciado que el agua del grifo sí se puede utilizar para higiene personal y para limpieza, pero no para beber ni preparar alimentos.

Las personas con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad social que no puedan desplazarse pueden contactar con Emergencias en el 968 57 08 80.