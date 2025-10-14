La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de San Pedro del Pinatar, con botellas ante un camión cisterna.

Vecinos de San Pedro del Pinatar, con botellas ante un camión cisterna. Pablo Sánchez/ AGM

Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable

Miles de personas hacen cola frente a las cubas entre calles llenas de barro, y el Taibilla trabaja a destajo para restablecer el servicio tras la dana 'Alice'

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 13 de octubre 2025

Comenta

La calle Veleta, en el centro del Mojón, amaneció de nuevo este lunes con una capa de barro que cubre la calzada, la mediana ... y las aceras. Luce de nuevo así, como en otros episodios de lluvias torrenciales (años 2016, 2019, 2022, 2023...), por el arrastre de tierra y agua de los bancales y ramblas cercanos. Es el enésimo vómito de lodo que llega al pueblo, cuyos vecinos siguen clamando por la construcción de diques y otras medidas que eviten las inundaciones y limiten sus efectos. Pero este lunes y 13, aunque el agua no ha anegado viviendas y comercios y, afortunadamente, no ha habido daños personales, esta pedanía de San Pedro del Pinatar vuelve a ser uno de los puntos próximos al Mar Menor castigados por los estragos de una dana, ahora la primera con nombre: 'Alice'. Y además con un efecto inédito, sufrido también en San Javier, Los Alcázares, Cartagena y Torre Pacheco y que deja a unas 100.000 personas afectadas: la falta de agua potable en la red pública de distribución, debido a las infiltraciones de tierra y arrastres urbanos en un canal estatal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  4. 4 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  5. 5 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  6. 6 Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla
  7. 7

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  10. 10

    El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable