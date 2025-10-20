La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vertido incontrolado de purines, tras unas lluvias torrenciales, junto a una ganja porcina del Campo de Cartagena, en una imagen de archivo. LV

El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor

Las querellas de la Fiscalía contra nueve granjas detallan los daños a cauces y suelos por los vertidos y el riesgo de infiltración de metales en los acuíferos

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 20 de octubre 2025, 01:25

Las nueve querellas presentadas este año por la Fiscalía de la Región de Murcia contra los propietarios de nueve granjas porcinas en la cuenca del Mar Menor ... han sacado a la luz las numerosas prácticas irregulares que acabaron en vertidos de purines y, con ello, en daños a cauces públicos y en el riesgo de infiltración de nitratos y metales pesados a los acuíferos. En las denuncias presentadas en los juzgados de Cartagena y Totana contra cebaderos de cerdos de Fuente Álamo y Alhama de Murcia, respectivamente, el Ministerio Público detalla los hechos que podrían constituir delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Entre las situaciones detectadas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que actuaron en funciones de auxilio judicial y contaron con la colaboración de técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), figura la presencia de balsas de estiércol sin impermeabilizar a escasa distancia de las ramblas.

