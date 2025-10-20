La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inundaciones en Los Alcázares tras la dana 'Alice'. Antonio Gil/ AGM

El Gobierno regional sigue sin fecha para el Plan de Ordenación Territorial y Miras exige obras antirriadas

«Lo más importante son las infraestructuras, tantos años pendientes», dice el presidente; ecologistas, vecinos y oposición piden regular los usos del suelo

Alexia Salas
José Alberto González

Alexia Salas y José Alberto González

Lunes, 20 de octubre 2025, 01:25

«¿Sabe que es lo más importante? Las infraestructuras. Se lo van a decir todos. Pregunte a quien pregunte, le van a decir que lo ... más importante son las infraestructuras que están pendientes tantos años de hacer. Eso es lo más importante». El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, respondió así hace dos sábados a la pregunta formulada por LA VERDAD acerca de las previsiones del Gobierno regional respecto a la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Lo hizo durante una comparecencia en San Javier sobre el despliegue de medios públicos ante la dana 'Alice', cuyos efectos en forma de inundaciones y arrastre masivo de agua dulce y sedimentos con altas tasas de nitratos y fosfatos a la laguna han llevado a partidos políticos y colectivos ciudadanos y ecologistas a exigir ese plan de ordenación de usos (agrarios, urbanísticos ). López Miras aludió así al retraso del Gobierno central en construir presas y otras obras antirriadas. Ya el lunes, anunció en Bruselas que la Comunidad reprogramará 24 millones de euros de fondos europeos para obras de prevención de inundaciones y riadas en la Región, algunas pendientes ya años.

