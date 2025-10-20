El Gobierno regional sigue sin fecha para el Plan de Ordenación Territorial y Miras exige obras antirriadas «Lo más importante son las infraestructuras, tantos años pendientes», dice el presidente; ecologistas, vecinos y oposición piden regular los usos del suelo

«¿Sabe que es lo más importante? Las infraestructuras. Se lo van a decir todos. Pregunte a quien pregunte, le van a decir que lo ... más importante son las infraestructuras que están pendientes tantos años de hacer. Eso es lo más importante». El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, respondió así hace dos sábados a la pregunta formulada por LA VERDAD acerca de las previsiones del Gobierno regional respecto a la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Lo hizo durante una comparecencia en San Javier sobre el despliegue de medios públicos ante la dana 'Alice', cuyos efectos en forma de inundaciones y arrastre masivo de agua dulce y sedimentos con altas tasas de nitratos y fosfatos a la laguna han llevado a partidos políticos y colectivos ciudadanos y ecologistas a exigir ese plan de ordenación de usos (agrarios, urbanísticos ). López Miras aludió así al retraso del Gobierno central en construir presas y otras obras antirriadas. Ya el lunes, anunció en Bruselas que la Comunidad reprogramará 24 millones de euros de fondos europeos para obras de prevención de inundaciones y riadas en la Región, algunas pendientes ya años.

Sin estrategia de prevención En los días siguientes, este diario preguntó a la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la situación del Plan de Ordenación Territorial, que acumula ya más dos años de retraso sobre el plazo máximo de entrada en vigor establecida, en julio de 2020 por la ley de protección de la laguna. En la Consejería que dirige Jorge García Montoro no hubo respuesta. Tras desvelar este diario que la Mancomunidad de Canales del Taibilla atribuye a movimientos de terrenos en el entorno de El Mirador (San Javier) la entrada de barro en el Nuevo Canal de Cartagena, lo que ha dejado sin agua potable a unos 100.000 vecinos, se han reactivado las críticas por el retraso de ese plan y de otro: el de Prevención del Riesgo de Inundación. «La inacción de López Miras en ordenación territorial agrava los efectos de las lluvias, daña infraestructuras y pone en riesgo a la población», dijo la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández. Y María Marín, de Podemos, pidió la dimisión del consejero y del presidente de la CHS, Mario Urrea, y acusó a las administraciones de «cómplices de la vulneración de la ordenación del territorio». También exigen avances Ecologistas en Acción, Anse y Pacto por el Mar Menor.

