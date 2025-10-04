La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un tractor labra la tierra y reparte el abono en una parcela agrícola de Cartagena. PABLO SÁNCHEZ / AGM

El campo podrá usar más abonos sin químicos para reducir la contaminación junto al Mar Menor

La UE permitirá emplear fertilizantes de purines y estiércol por encima del valor fijado hasta ahora, por ejemplo, en la Ley que protege la laguna

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:22

La agricultura en la Región de Murcia, especialmente la de regadío, acaba de ver como la Unión Europea ha abierto una vía para desterrar el ... uso de fertilizantes químicos en el campo y reducir, de esta forma, el exceso de nitratos, la contaminación de los suelos y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Bruselas aprobó a finales del pasado mes una enmienda a la Directiva de Nitratos para permitir el uso de fertilizanes generados a partir de purines y estiércol, procedentes de la ganadería, por encima del valor establecido por la normativa europea (170 kg de nitrógeno por hectárea y año).

