El primer premio de la Lotería Nacional viaja a San Javier La administración El Mago de Oro, situada en el Centro Comercial Dos Mares, vendió 20 boletos que se llevaron 30.000 euros cada uno

Administración de San Javier donde se vendió un boleto con el primer premio de la Lotería Nacional.

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 21:43 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

La Lotería Nacional llevó este jueves el primer premio hasta San Javier, donde se vendieron 20 boletos del número 83552 que se llevaron 30.000 euros cada uno, concretamente en la administración El Mago de Oro situada en el Centro Comercial Dos Mares. Fue un premio muy repartido que también se vendió en Cantabria, Barcelona, Almería, Cádiz, Córdoba, Coruña, Girona, Granada, Las Palmas, Valencia y Zamora.

La administración El Mago de Oro ya repartió el pasado 5 de septiembre un premio de la Bonoloto de más de 800.000 euros, la combinación ganadora del sorteo fue para los números 1, 5, 6, 29, 40 y 42.

El segundo premio de la Lotería, que cayó en el número 88944 y obtuvo 120.000 euros a la serie, se vendió en Tarragona, Badajoz, Cádiz, Granada, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Palencia, Sevilla y Valencia

La Lotería Nacional está llevando últimamente numerosos premios a la Región de Murcia. El pasado 2 de octubre la suerte viajó a tres municipios de la Región; un primer premio cayó en Lorquí y dos segundos en El Palmar de Murcia y en Los Belones (Cartagena). El 25 de septiembre, la suerte fue hasta Totana con un primer premio al número 44838. El sábado 20 de septiembre cayó un primer premio en Murcia, el jueves 18 la suerte llegó hasta Ceutí con otro primer premio, el día 13 fue Cartagena el municipio galardonado con el primer premio de la Lotería Nacional, y por último, a Molina de Segura llegó un pellizco del segundo premio el jueves 4 de septiembre.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.