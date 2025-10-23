La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Administración de San Javier donde se vendió un boleto con el primer premio de la Lotería Nacional. Loterías

El primer premio de la Lotería Nacional viaja a San Javier

La administración El Mago de Oro, situada en el Centro Comercial Dos Mares, vendió 20 boletos que se llevaron 30.000 euros cada uno

LA VERDAD

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:43

Comenta

La Lotería Nacional llevó este jueves el primer premio hasta San Javier, donde se vendieron 20 boletos del número 83552 que se llevaron 30.000 euros cada uno, concretamente en la administración El Mago de Oro situada en el Centro Comercial Dos Mares. Fue un premio muy repartido que también se vendió en Cantabria, Barcelona, Almería, Cádiz, Córdoba, Coruña, Girona, Granada, Las Palmas, Valencia y Zamora.

La administración El Mago de Oro ya repartió el pasado 5 de septiembre un premio de la Bonoloto de más de 800.000 euros, la combinación ganadora del sorteo fue para los números 1, 5, 6, 29, 40 y 42.

El segundo premio de la Lotería, que cayó en el número 88944 y obtuvo 120.000 euros a la serie, se vendió en Tarragona, Badajoz, Cádiz, Granada, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Palencia, Sevilla y Valencia

La Lotería Nacional está llevando últimamente numerosos premios a la Región de Murcia. El pasado 2 de octubre la suerte viajó a tres municipios de la Región; un primer premio cayó en Lorquí y dos segundos en El Palmar de Murcia y en Los Belones (Cartagena). El 25 de septiembre, la suerte fue hasta Totana con un primer premio al número 44838. El sábado 20 de septiembre cayó un primer premio en Murcia, el jueves 18 la suerte llegó hasta Ceutí con otro primer premio, el día 13 fue Cartagena el municipio galardonado con el primer premio de la Lotería Nacional, y por último, a Molina de Segura llegó un pellizco del segundo premio el jueves 4 de septiembre.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope
  6. 6 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  7. 7 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  8. 8 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  9. 9 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  10. 10 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El primer premio de la Lotería Nacional viaja a San Javier

El primer premio de la Lotería Nacional viaja a San Javier