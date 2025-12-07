La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pacientes aguardan su turno en el centro de salud del Infante, en Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia

La resolución de la oferta pública de empleo conlleva la toma de posesión de sus nuevas plazas por parte de 178 facultativos

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:13

Cerca de 180.000 pacientes han cambiado esta semana de médico de familia en la Región de Murcia, después de que el Boletín Oficial de ... la Región (Borm) publicase el pasado día 3 el nombramiento como personal estatutario fijo de los profesionales que han obtenido alguna de las 178 plazas de Medicina de Familia de la oferta pública de empleo (OPE) correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. 168 de estos facultativos ya han tomado posesión de sus puestos y, de ellos, 133 han cambiado de consulta. En los próximos días se completarán las tomas de posesión. El plazo previsto en la normativa para ello es de un mes.

