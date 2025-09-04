La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Administración de San Javier donde se vendió el boleto premiado.

El sorteo de la Bonoloto deja más de 400.000 euros en San Javier

La combinación ganadora del sorteo ha sido para los números 1, 5, 6, 29, 40 y 42

LA VERDAD

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:24

La suerte visitó este jueves por la noche el municipio de San Javier en forma de boleto premiado en el sorteo de la Bonoloto. Dos acentantes de Primera Categoría (6 aciertos) se llevaron un premio de 405.167 euros.

La combinación ganadora correspondió a los números 1, 5, 6, 29, 40 y 42. El complementario cayó en el número 2 mientras que el reintegro fue a parar al 2. La administración que vendió el número premiado en San Javier se encuentra en el Centro Comercial Dos Mares.

¿Cómo cobrar el premio?

El ganador de este premio tendrá que acudir a alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE a partir del día después del sorteo, puesto que la cuantía es superior a 2.000 euros. Si el premio fuera menor de esta cantidad se podría cobrar en cualquiera de los puntos de venta de lotería.

Hay que tener en cuenta que los premios tienen fecha de caducidad. Pasados los tres meses desde el día posterior no se podrá recoger el dinero. Esto se aplica a todos los sorteos que ofrece Loterías y Apuestas del Estado como la Primitiva, la Lotería Nacional, o el Euromillones.

