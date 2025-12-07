Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
Los duelos entre Real Murcia y Efesé siempre acercaron a ambos a una élite futbolística que sigue quedando demasiado lejos
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:15
El fútbol regional nunca ha dado grandes alegrías. Aunque por población el Real Murcia debería ser un clásico de Primera División y el Cartagena, de Segunda, lo cierto es que las tristezas y los disgustos han sido la tónica general entre los aficionados granas y albinegros a lo largo de la historia. Sin embargo, hay un partido que lo cambia todo. Y ese es el derbi.
Debido a una rivalidad entre las dos grandes ciudades de la provincia de Murcia que excede los límites de lo meramente futbolístico, los choques entre Real Murcia y Cartagena fueron siempre un oasis en el desierto. Se disputaran en Segunda, Segunda B o Tercera, estos duelos siempre parecieron de Primera, con estadios llenos y momentos de tensión y pasión que quedaron para el recuerdo.
En nada se parecen los derbis de hoy a los de hace un siglo. Ni siquiera a los de hace 25 años. En la grada hay fuego, pero el río ya no se desborda. En el césped hay lucha, pero la hostilidad de los tiempos en los que el Murcia estaba lleno de futbolistas murcianos y el Efesé, de cartageneros, ha desaparecido. Lo que no cambia es el continuo trasvase de jugadores entre ambos equipos. Y lo que sigue pendiente es un sueño compartido por ambas hinchadas: que este derbi alguna vez se juegue en Primera División.
Los inicios del derbi
Los partidos entre el Real Murcia y el FC Cartagena han despertado un gran interés desde sus inicios. La rivalidad política, social y económica se trasladó al fútbol desde los primeros enfrentamientos, hace ya más de un siglo.
El primer derbi de la historia
El primer partido de fútbol documentado entre un equipo de Murcia y uno de Cartagena se disputó el 26 de noviembre de 1911. El conjunto murciano se desplazó a Cartagena con los suplentes del Murcia FC. El choque entre el Sport Club Carthago y el Sporting Club de Murcia finalizó con victoria local por 3-0 y los tres tantos fueron anotados por jugadores británicos.
El primer partido con jugadores de la provincia
22 de abril de 1917. Athletic Club Murcia 1 Sporting Club Carthago 2. Se jugó en el campo de Tiro de Espinardo. El campo, de reducidas dimensiones, estaba atravesado por un camino vecinal (de modo que cuando se acercaba un carruaje había que detener el juego) y además estaba inclinado hacia una de las bandas.
Pimer derbi de Liga
24 de febrero de 1929, victoria del Real Murcia ante el Cartagena FC por 2-1. Fue en Segunda División y se jugó en La Condomina, con un llenazo histórico.
Balance de los derbis jugados
El Real Murcia fue el claro dominador de los derbis en el siglo XX, especialmente en los jugados en La Condomina. El mejor ejemplo de esto es que el primer triunfo de un equipo albinegro en el viejo campo del Murcia llegó en 1999. En el siglo XXI las fuerzas se han igualado bastante.
43
Total de partidos entre liga de Segunda, Segunda B y Tercera y Copa del Rey
23
9
11
Ganados Cartagena
Ganados Real Murcia
Empatados
GOLES
48
del
Cartagena
69
del Real Murcia
Clasificación histórica
El Real Murcia está considerado el 'rey' de Segunda, mientras que el Cartagena vivió más tiempo en el tercer escalón del fútbol nacional que en el segundo. Además, el Efesé nunca ha estado en Primera, mientras que los granas han competido 18 campañas en la máxima categoría.
Temporadas en Primera
18
0
Temporadas en Segunda
53
23
Temporadas en Segunda B
9
24
Temporadas en Tercera
4
38
ABONADOS
25.000
récord histórico de abonados del Real Murcia
(en 2008)
Abonados actuales del Real Murcia
14.500
8.905
récord histórico de abonados del Cartagena
(en 2024)
Abonados actuales del Cartagena
5.900
Temporadas en Primera
18
0
Temporadas en Segunda
53
23
Temporadas en Segunda B
9
24
Temporadas en Tercera
4
38
ABONADOS
25.000
récord histórico de abonados del Real Murcia
(en 2008)
Abonados actuales del Real Murcia
14.500
8.905
récord histórico de abonados del Cartagena
(en 2024)
Abonados actuales del Cartagena
5.900
18
0
Temporadas en Primera
53
23
Temporadas en Segunda
9
24
Temporadas en Segunda B
4
38
Temporadas en Tercera
25.000
ABONADOS
récord histórico de abonados del Real Murcia
(en 2008)
Abonados actuales del Real Murcia
14.500
8.905
récord histórico de abonados del Cartagena
(en 2024)
Abonados actuales del Cartagena
5.900
18
0
Temporadas en Primera
53
23
Temporadas en Segunda
9
24
Temporadas en Segunda B
4
38
Temporadas en Tercera
25.000
ABONADOS
8.905
récord histórico de abonados del Real Murcia
(en 2008)
récord histórico de abonados del Cartagena
(en 2024)
Abonados actuales del Real Murcia
14.500
Abonados actuales del Cartagena
5.900
Personajes destacados de los derbis
Son muchos los jugadores que destacaron en un derbi de más de cien años de historia. Pero aquí citamos seis casos que ninguna de las dos hinchadas olvidan.
Macho Figueroa, tres goles en cuatro derbis
En el 82, en el 85 y en el 86. Fue la pesadilla del Efesé y sus dos golazos en sus dos visitas a El Almarjal son todavía recordados entre los aficionados granas más veteranos.
Higinio y David
En el derbi de 1982, un partidazo jugado en el viejo Almarjal que acabó con empate a dos, acabó de manera muy prematura la carrera deportiva del 'Niño' David Rodríguez, un joven y rapidísimo extremo derecho cartagenero al que ya seguían los mejores equipos del país. El defensa grana Higinio lo lesionó casi de por vida. Una serie de negligencias médicas hicieron el resto y el chico tuvo que colgar las botas antes de cumplir 21 años. Aquella dura entrada es todavía recordada por los aficionados veteranos.
Santi Carpintero
Su gol en el último minuto en el derbi de 1999 y su gesto de mandar callar a la grada de La Condomina es icónico entre el cartagenerismo. Fue la primera victoria de la historia de un equipo de Cartagena en el campo de su eterno rival.
Víctor Fernández
Fue la cara de la mayor victoria del Efesé en Nueva Condomina. Su baile tras el penalti que ponía el 1-4 en el derbi de noviembre de 2009, colocando al Cartagena primero y al Real Murcia último.
Víctor Curto
Salió en el descanso del derbi de 2017 en el Cartagonova y cambió el partido. Cerró la victoria del Real Murcia de Mir, que llenó de dudas al equipo de Monteagudo. Aquel Murcia voló en la segunda vuelta y se quedó cerca del ascenso.
Chumbi
En 2019, en el último derbi jugado hasta ahora en el Cartagonova, Chumbi fue el héroe del Real Murcia. Marcó un golazo en el último minuto que evitó la derrota de su equipo e hizo un gesto típico de Cristiano Ronaldo. «Tranquilos, yo estoy aquí», dijo mientras celebraba ese tanto. Se da la circunstancia de que unos meses antes había rechazado una suculenta propuesta del Efesé y decidió renovar con el Real Murcia.
Ida y vuelta
En las tres últimas décadas, más de medio centenar de futbolistas y casi una veintena de entrenadores han estado en los dos clubes. El trasvase es constante y el goteo de jugadores y técnicos que cruzan el Puerto de la Cadena de un lado para otro no para.
El once ideal y el entrenador, elegidos entre los que vistieron ambas camisetas
ÁLINEACIÓN IDEAL
Chavero
7
Diezma
1
Cañadas
Julio Algar
2
8
Clavero
3
Elady
9
4
S. Fernández
Cordero
10
Palomeque
Loreto
5
11
De Lucas
6
1
3
2
4
5
8
6
7
10
9
11
ENTRENADOR
Felipe Mesones
ENTRENADORES SUPLENTES
Chechu Delgado
Crispi
Paco Sánchez
Paco Jémez
Paco López
José Miguel Campos
Manolo Palomeque
Alberto Monteagudo
Vicente Carlos Campillo
Fabri
Gustavo Munúa
JUGADORES SUPLENTES
Campillo
Morillas
Zamora
Azcárate
Tato
Isach
Gómez
Pablo Ruiz
Urzáiz
Natalio
Miguel Guirao
Germán
Fernando Llorente
Carlos Martínez
Diego Benito
Julio Gracia
Arnau Solá
Arnau Ortiz
Boateng
Juan Carlos Real
Pablo Larrea
Moyita
Sanromán
Larrosa
Ayala
David
Pablo Box
Ginés Requena
Ruiz López
Merino
Trujillo
Iñaki
Garzón
José García
Juanjo Martínez
Luis Martínez
Artigas
Orfila
Santi Jara
Forniés
Hugo Álvarez
Carrillo
Verza
Joao Costa
Mario Sánchez
Créditos
-
Desarrollo Admir Bahtagic
-
Coordinación Mar Saura Rosique
-
Ilustraciones Las tres ilustraciones iniciales fueron creadas con soporte de IA y terminadas por Miguel Martínez Bernal
