Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años

El fútbol regional nunca ha dado grandes alegrías. Aunque por población el Real Murcia debería ser un clásico de Primera División y el Cartagena, de Segunda, lo cierto es que las tristezas y los disgustos han sido la tónica general entre los aficionados granas y albinegros a lo largo de la historia. Sin embargo, hay un partido que lo cambia todo. Y ese es el derbi.

Debido a una rivalidad entre las dos grandes ciudades de la provincia de Murcia que excede los límites de lo meramente futbolístico, los choques entre Real Murcia y Cartagena fueron siempre un oasis en el desierto. Se disputaran en Segunda, Segunda B o Tercera, estos duelos siempre parecieron de Primera, con estadios llenos y momentos de tensión y pasión que quedaron para el recuerdo.

En nada se parecen los derbis de hoy a los de hace un siglo. Ni siquiera a los de hace 25 años. En la grada hay fuego, pero el río ya no se desborda. En el césped hay lucha, pero la hostilidad de los tiempos en los que el Murcia estaba lleno de futbolistas murcianos y el Efesé, de cartageneros, ha desaparecido. Lo que no cambia es el continuo trasvase de jugadores entre ambos equipos. Y lo que sigue pendiente es un sueño compartido por ambas hinchadas: que este derbi alguna vez se juegue en Primera División.

Los inicios del derbi

Los partidos entre el Real Murcia y el FC Cartagena han despertado un gran interés desde sus inicios. La rivalidad política, social y económica se trasladó al fútbol desde los primeros enfrentamientos, hace ya más de un siglo.

El primer derbi de la historia El primer partido de fútbol documentado entre un equipo de Murcia y uno de Cartagena se disputó el 26 de noviembre de 1911. El conjunto murciano se desplazó a Cartagena con los suplentes del Murcia FC. El choque entre el Sport Club Carthago y el Sporting Club de Murcia finalizó con victoria local por 3-0 y los tres tantos fueron anotados por jugadores británicos. El primer partido con jugadores de la provincia 22 de abril de 1917. Athletic Club Murcia 1 Sporting Club Carthago 2. Se jugó en el campo de Tiro de Espinardo. El campo, de reducidas dimensiones, estaba atravesado por un camino vecinal (de modo que cuando se acercaba un carruaje había que detener el juego) y además estaba inclinado hacia una de las bandas. Pimer derbi de Liga 24 de febrero de 1929, victoria del Real Murcia ante el Cartagena FC por 2-1. Fue en Segunda División y se jugó en La Condomina, con un llenazo histórico.

Balance de los derbis jugados

El Real Murcia fue el claro dominador de los derbis en el siglo XX, especialmente en los jugados en La Condomina. El mejor ejemplo de esto es que el primer triunfo de un equipo albinegro en el viejo campo del Murcia llegó en 1999. En el siglo XXI las fuerzas se han igualado bastante.

43 Total de partidos entre liga de Segunda, Segunda B y Tercera y Copa del Rey 23 9 11 Ganados Cartagena Ganados Real Murcia Empatados GOLES 48 del Cartagena 69 del Real Murcia

Clasificación histórica

El Real Murcia está considerado el 'rey' de Segunda, mientras que el Cartagena vivió más tiempo en el tercer escalón del fútbol nacional que en el segundo. Además, el Efesé nunca ha estado en Primera, mientras que los granas han competido 18 campañas en la máxima categoría.

Temporadas en Primera 18 0 Temporadas en Segunda 53 23 Temporadas en Segunda B 9 24 Temporadas en Tercera 4 38 ABONADOS 25.000 récord histórico de abonados del Real Murcia (en 2008) Abonados actuales del Real Murcia 14.500 8.905 récord histórico de abonados del Cartagena (en 2024) Abonados actuales del Cartagena 5.900

Personajes destacados de los derbis

Son muchos los jugadores que destacaron en un derbi de más de cien años de historia. Pero aquí citamos seis casos que ninguna de las dos hinchadas olvidan.

Macho Figueroa, tres goles en cuatro derbis En el 82, en el 85 y en el 86. Fue la pesadilla del Efesé y sus dos golazos en sus dos visitas a El Almarjal son todavía recordados entre los aficionados granas más veteranos. Higinio y David En el derbi de 1982, un partidazo jugado en el viejo Almarjal que acabó con empate a dos, acabó de manera muy prematura la carrera deportiva del 'Niño' David Rodríguez, un joven y rapidísimo extremo derecho cartagenero al que ya seguían los mejores equipos del país. El defensa grana Higinio lo lesionó casi de por vida. Una serie de negligencias médicas hicieron el resto y el chico tuvo que colgar las botas antes de cumplir 21 años. Aquella dura entrada es todavía recordada por los aficionados veteranos. Santi Carpintero Su gol en el último minuto en el derbi de 1999 y su gesto de mandar callar a la grada de La Condomina es icónico entre el cartagenerismo. Fue la primera victoria de la historia de un equipo de Cartagena en el campo de su eterno rival. Víctor Fernández Fue la cara de la mayor victoria del Efesé en Nueva Condomina. Su baile tras el penalti que ponía el 1-4 en el derbi de noviembre de 2009, colocando al Cartagena primero y al Real Murcia último. Víctor Curto Salió en el descanso del derbi de 2017 en el Cartagonova y cambió el partido. Cerró la victoria del Real Murcia de Mir, que llenó de dudas al equipo de Monteagudo. Aquel Murcia voló en la segunda vuelta y se quedó cerca del ascenso. Chumbi En 2019, en el último derbi jugado hasta ahora en el Cartagonova, Chumbi fue el héroe del Real Murcia. Marcó un golazo en el último minuto que evitó la derrota de su equipo e hizo un gesto típico de Cristiano Ronaldo. «Tranquilos, yo estoy aquí», dijo mientras celebraba ese tanto. Se da la circunstancia de que unos meses antes había rechazado una suculenta propuesta del Efesé y decidió renovar con el Real Murcia.

Ida y vuelta

En las tres últimas décadas, más de medio centenar de futbolistas y casi una veintena de entrenadores han estado en los dos clubes. El trasvase es constante y el goteo de jugadores y técnicos que cruzan el Puerto de la Cadena de un lado para otro no para.

El once ideal y el entrenador, elegidos entre los que vistieron ambas camisetas ÁLINEACIÓN IDEAL Chavero 7 Diezma 1 Cañadas Julio Algar 2 8 Clavero 3 Elady 9 4 S. Fernández Cordero 10 Palomeque Loreto 5 11 De Lucas 6 1 3 2 4 5 8 6 7 10 9 11 ENTRENADOR Felipe Mesones ENTRENADORES SUPLENTES Chechu Delgado Crispi Paco Sánchez Paco Jémez Paco López José Miguel Campos Manolo Palomeque Alberto Monteagudo Vicente Carlos Campillo Fabri Gustavo Munúa JUGADORES SUPLENTES Campillo Morillas Zamora Azcárate Tato Isach Gómez Pablo Ruiz Urzáiz Natalio Miguel Guirao Germán Fernando Llorente Carlos Martínez Diego Benito Julio Gracia Arnau Solá Arnau Ortiz Boateng Juan Carlos Real Pablo Larrea Moyita Sanromán Larrosa Ayala David Pablo Box Ginés Requena Ruiz López Merino Trujillo Iñaki Garzón José García Juanjo Martínez Luis Martínez Artigas Orfila Santi Jara Forniés Hugo Álvarez Carrillo Verza Joao Costa Mario Sánchez

