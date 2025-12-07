La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del futuro buque BAM-IS para intervenciones subacuáticas,cuya construcción realiza Navantia en Cádiz y que tendrá su base en Cartagena. LV

La Armada dará forma en Cartagena a su buque autónomo del futuro

Directivos y expertos de grandes empresas presentan sus soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar los barcos de guerra españoles

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:19

Comenta

Las experiencias adquiridas en las guerras en curso, principalmente la que se libra en suelo ucraniano, y la irrupción de las nuevas tecnologías han acelerado ... los procesos de modernización de los ejércitos en todo el mundo teniendo como base la innovación tecnológica, la seguridad y la eficiencia. En España, los de Tierra, del Aire y del Espacio y la Armada redefinen en estos momentos sus estrategias respecto a cómo afrontar y las capacidades necesarias para asegurar la defensa del país en un entorno cada vez más incierto, peligroso y volátil. En ese escenario y con el documento estratégico Armada 2050 como marco, la marina de guerra española está dando forma a un ambicioso plan para dotarse de un buque autónomo capaz de operar en remoto de manera eficaz, en un entorno multidominio -incluyendo el lecho marino, además de los ámbitos ciberespacial, espacial y cognitivo- y en el que la superioridad en la información sea esencial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  4. 4

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  7. 7

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  8. 8 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 El espect

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Armada dará forma en Cartagena a su buque autónomo del futuro

La Armada dará forma en Cartagena a su buque autónomo del futuro