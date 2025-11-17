Primera negociación para las oposiciones de maestro en la Región de Murcia: los sindicatos exigen llegar a 1.600 plazas Anpe calcula que las pruebas comenzarán el sábado 20 de junio

Fuensanta Carreres Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:59

Las oposiciones de maestro que se celebran en 2026 empiezan a cobrar forma. Las organizaciones sindicales de enseñanza han celebrado este lunes su primer encuentro para negociar la Oferta de Empleo Público. Según el sindicato Anpe, que calcula que las pruebas comenzarán el 20 de junio, la Consejería de Educación ha presentado una oferta inicial de 1.426 plazas de maestro, oferta que «consideramos insuficiente y lejos de la realidad de los centros. Anpe propone una oferta de más de 1.600 plazas para poder acercarnos a los límites de tasa de interinidad marcada por las directrices europeas, del 6%».

La oferta de la Administración regional suele aumentar tras el primer encuentro con más plazas en los siguientes, aunque en cualquier caso el cupo y su distribución por especialidades quedará fijado la próxima semana.

Los sindicatos denuncian las elevadas tasas de interinidad en el ámbito docente de la Región de Murcia (más del 23%), «que están afectando gravemente a la estabilidad de las plantillas en los centros públicos, especialmente en las zonas rurales y en las zonas más vulnerables, donde esta situación se traduce en un continuo movimiento del profesorado cada curso, que va en detrimento de la calidad educativa».

La especialidad de maestro de Primaria es, a juicio de Anpe, la que más plazas debe convocar, con 402. Le seguirá Infantil, con 308; Pedagogía Terapéutica, con 280; Inglés, con 225; Audición y Lenguaje, con 166; Educación Física, con 135; Música, con 68; y Francés, con 40.