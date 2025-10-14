1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia El sindicato denuncia las elevadas tasas de interinidad y pide negociar con la Consejería

El sindicato docente Anpe ha realizado un estudio de las necesidades de las plantillas de maestros en los colegios de la Región y ha exigido que la próxima convocatoria de plazas se eleve hasta los 1.624 puestos. Esa cifra, según sus cálculos, se ajusta a las carencias de personal que se registran actualmente.

Las «elevadas tasas de interinidad, de más del 23%, están afectando gravemente a los a la estabilidad de las plantillas», ha denunciado el presidente de Anpe, Clemente Hernández, quien además reclama la convocatoria urgente de la mesa de trabajo creada para estudiar mejoras en el desarrollo de las oposiciones. Entre las más urgentes, Anpe reclama el diseño de un examen tipo test en la primera fase de las pruebas de oposición. «La próxima convocatoria de empleo público debe ir acompañada de garantías que eviten la repetición de los graves problemas detectados en la pasada convocatoria de oposiciones de Secundaria. Anpe no va a permitir que se repitan situaciones que cuestionan la transparencia y objetividad del proceso selectivo».

La oferta reclamada por el sindicato de 1.624 plazas se ajusta, aseguran, a las necesidades «reales. Basta recordar que en el inicio de este curso se han adjudicado 5.500 vacantes, de las cuales 2.200 corresponden al cuerpo de maestros y 3.100 al de Secundaria. Sin embargo, lejos de ser una solución para reducir la tasa de interinidad, estas cifras confirman el elevado número de vacantes adjudicadas en régimen de interinidad en los centros docentes de la Región. Según los estudios elaborados por ANPE, la tasa de interinidad supera ya el 20% en el cuerpo de maestros y el 25% en Secundaria y otros cuerpos, muy por encima de los límites establecidos por la normativa europea, que estaría en el 6%». Las elevadas tasas de temporalidad en las plantillas están provocando, a juicio de Anpe, que en ocasiones se recurra a profesionales del sector privado sin formación pedagógica y didáctica.

El reparto de las plazas por especialidades realizado por el sindicato destinaría 402 a Primaria, 308 a Infantil, 280 a Pedagogía Terapéutica, 225 a Inglés, 135 a Educación Física, 40 a Francés 68 a Música y 166 a Audición y Lenguaje.