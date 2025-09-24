El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación

El «obsoleto» modelo de exámenes de oposiciones docentes será revisado en una mesa de trabajo integrada por los sindicatos educativos y la Consejería de Educación. ... Aunque el formato de las pruebas compete al Ministerio, el Ejecutivo considera que tiene margen de maniobra, y quiere encajar reformas de cara a la próxima oferta de empleo. Comenzará este miércoles, cuando tiene previsto constituir una mesa trabajo con los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Educación «para poder trabajar en los procesos de mejora dentro de nuestras competencias para la futura convocatoria de oposiciones 2026», anunció este martes el consejero, Víctor Marín. La mesa de trabajo se constituye apenas una semana antes de que la Plataforma de Interinos Docentes se manifieste para exigir una revisión del modelo de oposiciones el próximo 30 de septiembre junto a San Esteban

Los cambios que Educación plantea aplicar en las próximas oposiciones de maestro se centran en cuestiones como la publicación de los modelos y la documentación que se pondrá a disposición de los aspirantes, que centraron buena parte de las quejas en la última convocatoria de profesores.

El descalabro en las últimas oposiciones docentes, con casi dos de cada diez aspirantes suspensos y cerca de 300 plazas desiertas, puso en cuestión la obsolescencia del formato de las pruebas, que aspirantes, interinos, docentes, sindicatos de enseñanza y expertos califican de desfasadas. El propio consejero de Educación lo calificó este martes de «obsoleto», aunque insistió en que el grueso de la reforma compete al Ministerio. «Urge una revisión del modelo de acceso a la función pública docente, y eso compete al Ministerio; la normativa depende de un decreto que tiene casi 20 años que debe revisarse de manera prioritaria; el modelo claramente está quedando obsoleto», dijo Marín, quien en cualquier caso defendió que la reciente convocatoria fue aprobada con los sindicatos y resaltó la mayor tasa de aprobados en la Región que la media nacional.

El Ministerio de Educación ha empezado a negociar con los sindicatos de enseñanza una reforma de la profesión docente que contemplaría la actualización de las oposiciones para hacer las pruebas más orientados a evaluar la capacidad docente.