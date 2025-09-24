La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Opositores descontentos protestan el pasado julio, tras las pruebas. GUILLERMO CARRIÓN / AGM

El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación

La Consejería crea una mesa de trabajo con los sindicatos una semana antes de la manifestación de los interinos

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:37

El «obsoleto» modelo de exámenes de oposiciones docentes será revisado en una mesa de trabajo integrada por los sindicatos educativos y la Consejería de Educación. ... Aunque el formato de las pruebas compete al Ministerio, el Ejecutivo considera que tiene margen de maniobra, y quiere encajar reformas de cara a la próxima oferta de empleo. Comenzará este miércoles, cuando tiene previsto constituir una mesa trabajo con los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Educación «para poder trabajar en los procesos de mejora dentro de nuestras competencias para la futura convocatoria de oposiciones 2026», anunció este martes el consejero, Víctor Marín. La mesa de trabajo se constituye apenas una semana antes de que la Plataforma de Interinos Docentes se manifieste para exigir una revisión del modelo de oposiciones el próximo 30 de septiembre junto a San Esteban

