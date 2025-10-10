La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Panorámica del Valle de Escombreras, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

El plan para la red eléctrica evitará «fallos» de suministro en Escombreras y Murcia

El Ministerio atiende el 74% de las necesidades de transporte energético, pero la Comunidad pide la repotenciación de la Vega Media y el Valle de Ricote

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 10 de octubre 2025, 01:41

La próxima planificación de la red de transporte y distribución de energía hasta 2030 comienza a dar sus primeros pasos con el reto de ... dar respuesta a la saturación de las conexiones eléctricas y la falta de capacidad de la misma para abastecer a nuevos proyectos industriales en la Región de Murcia. El Ministerio para la Transición Ecológica sacó ayer a información pública la propuesta que ya analizó con el Gobierno regional hace unas semanas, y que contemplaría una inversión de unos 300 millones de euros en infraestructuras energéticas en la Comunidad los próximos cinco años.

