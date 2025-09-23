El Ministerio multiplicará por cuatro su inversión en la red eléctrica de la Región de Murcia hasta 2030

La próxima planificación eléctrica prevista por el Ministerio para la Transición Ecológica de cara al periodo 2025-2030 pretende reforzar el suministro en el valle ... industrial de Escombreras de cara al despegue de proyectos de producción de hidrógeno verde, acabar con el 'desierto energético' que sufre la comarca del Noroeste y potenciar el acceso de nuevos desarrollos fotovoltaicos a la red de transporte para volcar su producción. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reunió este martes con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, para abordar ese plan de cara al final de la presente década tras las quejas por la saturación de la red regional y la paralización de proyectos industriales.

Groizard, tras la reunión, señaló que dicha planificación supone un «incremento muy significativo» en el presupuesto con el que contará la Región de Murcia los próximos cinco años. Aunque no ha concretado una cifra exacta, explicó que dicha cuantía se multiplicará por cuatro respecto a lo que recibió la Comunidad el ciclo anterior, que fueron 69 millones de euros. Es decir, la previsión es que el Ministerio y la operadora Red Eléctrica inviertan en el entorno de 250 millones de euros. El titular de Energía en el Ministerio prometió crear nuevos "corredores energéticos" dentro de la Comunidad para "vertebrar el territorio" y reforzar la red para mejorar el desarrollo industrial.

La futura estrategia en el transporte energético en España busca atender la "nueva demanda" ante una situación de sobresaturación de las conexiones. El Ministerio prometió a Vázquez alimentar con mejores conexiones la descarbonización en el sector industrial de Cartagena apostando por el apoyo a la producción de hidrógeno verde y habilitar nuevas infraestructuras para favorecer «desarrollos industriales, ferroviarios y promociones para nuevas viviendas».

Uno de los ejes de la red de transporte más importantes será la que se acometa en el Noroeste. El Ministerio ha aceptado la propuesta de la Consejería de Medio Ambiente de unir Baza (Granada) con Albacete a través de una conexión que tenga como soporte una nueva subestación intermedia de 400 kilovatios en Caravaca de la Cruz. Esta, a su vez, estará conectada con la de Campos del Río, cuya construcción ha terminado recientemente. La operadora estatal también se servirá de otra gran subestación en Ulea que depende de Adif.

El Ministerio plantea "integrar mejor una creciente generación fotovoltaica que llegará acompañada de nuevas instalaciones de almacenamiento", infraestructuras de las que carece la Región. También se aumentará el apoyo a la red de distribución, sobre todo en el entorno de la ciudad de Murcia. Se llevará a cabo una repotenciación de subestaciones y posiciones energética actuales en zonas que se encuentran muy congestionadas por la alta demanda. «Estamos razonablemente satisfechos con la reunión», reflejó Groizard, quien puso de relieve «la mejora en la vertebración territorial, llevando la red de transporte de electricidad a zonas que hasta ahora no tenían acceso en esas cantidades a energía eléctrica».

Vázquez: "El plan contempla los ejes que había propuesto la Comunidad"

El consejero Juan María Vázquez, en declaraciones a LA VERDAD, consideró que esa futura planificación "da respuesta a lo que habíamos planteado desde el Gobierno regional y asegura el futuro del desarrollo industrial en la Región". El titular de Medio Ambiente, con competencias en Energía, entendió que con la propuesta del Ministerio se "despeja las dudas" sobre el desarrollo inmediato de la capacidad eléctrica autonómica: "Veníamos de recibir un trato muy injusto en el ciclo anterior, eso nos lo ha reconocido el Ministerio".

El análisis de la Comunidad sobre los refuerzos que necesita la red eléctrica regional llevaron a proponer al Ministerio 18 actuaciones, por valor de 250 millones de euros, para dar soporte, sobre todo, a los futuros proyectos fotovoltaicos y a las inversiones empresariales en Escombreras en torno a las renovables y el hidrógeno verde. Vázquez puso de relieve que han sido "dos años muy intensos" dentro de la Dirección General de Energía para plantear las alternativas y las soluciones que demandaba la red de transporte regional. "Consideramos que quedan abordados en la nueva planificación los grandes retos que podían limitar el desarrollo industrial", dijo.

Vázquez celebra, sobre todo, la propuesta para la comarca del Noroeste y el refuerzo en la red de transporte en Escombreras, "que se encuentra absolutamente colapsada". Añadió que el Plan Industrial de la Región de Murcia no podría seguir adelante si el Ministerio no hubiera atendido las demandas realizadas desde su Consejería. Adelanta que algunas de las medidas propuestas, aunque no son las de mayor calado, no han sido tenidas en cuenta y, por ello, la Comunidad presentará algunas alegaciones al plan. La próxima semana se prevé que se conozca el borrador tras la ronda de consultas que está teniendo estos días el secretario de Estado con las comunidades.

Un colapso del 82% de las conexiones eléctricas

La tasa de saturación de la red eléctrica regional, es decir, la ocupación de los 165 nudos de distribución con los que cuenta la Comunidad, supera el 82%. Solo 29 nudos cuentan todavía con algo de capacidad para asimilar el transporte de energía. Este colapso, similar al de toda España, ha provocado la suspensión de cinco proyectos industriales, mientras que 24 iniciativas empresariales sufren retrasos para conectarse a la red y otras 19 se encuentran paralizadas.

Todo este atasco de proyectos supone la paralización de 1.000 millones de euros de inversión, algo que de lo que se venía quejando la Comunidad. Solo una veintena de proyectos han obtenido el visto bueno por parte de Iberdrola para enchufarse. El desembarco de 68 planes industriales que buscan su desarrollo en la Región, pero que están en la cuerda floja por la insuficiente capacidad de transporte y distribución de energía, implicarían la necesidad de incorporar 900 megavatios (MW) de nueva potencia.

El Ejecutivo regional propuso ampliar la cartera de subestaciones eléctricas con cuatro nuevas que tengan una potencia de generación que oscilaría entre los 250 y 300 MW cada una, además de ampliar otras siete ya en funcionamiento. Los nuevos transformadores deberían ubicarse en la comarca del Noroeste, Escombreras, el entorno del Mar Menor y al norte del municipio de Murcia, mientras que la repotenciación de algunas instalaciones conllevaría dejar atrás los 150 MW de capacidad actuales.

La propuesta inicial de planificación del Ministerio estima atender demandas por 27,7 GW, para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución. El Gobierno central pretende invertir en total 13.500 millones de euros hasta 2030.