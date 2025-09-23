La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reunión entre el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. Miteco

El Ministerio multiplicará por cuatro su inversión en la red eléctrica de la Región de Murcia hasta 2030

El secretario de Estado de Energía promete acabar con el 'desierto energético' en el Noroeste, potenciar el suministro en Escombreras con la vista puesta en la producción de hidrógeno verde y facilitar el acceso al transporte energético de futuras plantas solares

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:11

La próxima planificación eléctrica prevista por el Ministerio para la Transición Ecológica de cara al periodo 2025-2030 pretende reforzar el suministro en el valle ... industrial de Escombreras de cara al despegue de proyectos de producción de hidrógeno verde, acabar con el 'desierto energético' que sufre la comarca del Noroeste y potenciar el acceso de nuevos desarrollos fotovoltaicos a la red de transporte para volcar su producción. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reunió este martes con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, para abordar ese plan de cara al final de la presente década tras las quejas por la saturación de la red regional y la paralización de proyectos industriales.

