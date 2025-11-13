Ouigo contabiliza casi 20.000 viajeros por ocio al mes en la Región

La operadora de trenes de alta velocidad Ouigo presentó este jueves el primer estudio de impacto socioeconómico independiente que cuantifica su contribución al ... desarrollo económico, la cohesión territorial y social y la descarbonización de la movilidad de España. Un trabajo en el que pone en valor la «democratización del acceso» a este medio de transporte por los ciudadanos y que tiene un «reflejo inmediato en la economía productiva y el turismo».

En el documento se recoge que «por cada euro de valor añadido generado por Ouigo se generan 9 adicionales en la economía», lo que ha supuesto «un impacto medible en la economía, el empleo, el turismo y la sostenibilidad». En concreto, en el caso de la Región de Murcia, donde opera en la ruta ferroviaria con Madrid desde septiembre de 2024, dentro del Corredor de Levante, destaca su papel en la dinamización del turismo, puesto que contabiliza en sus diferentes trayectos una media mensual de 20.000 turistas por motivos de ocio.

Una cifra notable, a pesar de estar todavía lejos de los números de Barcelona, Valencia y Alicante, que lideran los movimientos de viajeros por ocio, con 125.000, 91.000 y 51.000, respectivamente. De hecho, la proporción de cliente que declara viajar por este motivo ha sido mayoritaria de forma sostenida, y en el caso murciano asciende a una tasa superior al 75%, aunque es inferior a las del resto de destinos, como por ejemplo Alicante, que en este caso se sitúa diez puntos por encima. De esa forma se recoge en el informe elaborado por la firma Afi (Asesores Financieros Internacionales).

Un aspecto destacable de la aportación estructural de la compañía francesa se mide en su capacidad para generar demanda incremental. Y es que uno de cada cuatro usuarios nunca había viajado en alta velocidad antes. Igualmente, gracias a los precios accesibles el 85% afirma desplazarse más tras la liberalización. Y nueve de cada diez clientes de negocio valoran su contribución al crecimiento de su actividad.