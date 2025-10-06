Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre El trayecto adicional partirá de la estación de El Carmen a las 06.35 horas, mientras que saldrá de Chamartín a las 18.45

La compañía de trenes de alta velocidad Ouigo anunció este lunes que habilitará una nueva frecuencia diaria entre Murcia y Madrid a partir del 14 de diciembre. El trayecto adicional partirá de la estación de El Carmen a las 6.35 horas, mientras que, en sentido contrario, los trenes saldrán de Chamartín a las 18.45. Este servicio se une a los dos que ya están operativos a diario, con salidas de Murcia a las 12.39 y las 20.30 horas y de Madrid a las 8.15 y 16.15. Por lo tanto, Ouigo ofrecerá 6 expediciones diarias entre Murcia y Madrid, 3 por sentido. Todas las rutas realizarán paradas en Elche y Albacete. Además, las frecuencias que comenzarán a operar en diciembre también pararán en Alicante.

Además, Ouigo abrirá este jueves (9 de octubre) la venta de billetes para viajar a partir de diciembre desde la estación de El Carmen de Murcia. A partir de las 10.00 horas del jueves los interesados podrán comenzar a adquirir los tiques de las rutas que contectarán la Región con Madrid, entre otras ciudades. El plazo para viajar a precios reducidos abarcará entre el 14 de diciembre y el 2 de agosto de 2026.

El operador de alta velocidad anima a los usuarios a que planifiquen con la mayor antelación posible los viajes que vayan a realizar en los próximos meses para que, de esta manera, puedan disfrutar al máximo de los precios económicos que ofrece la compañía. Las tarifas para viajar desde mediados de diciembre parten de los nueve euros.

Asimismo, los menores de entre 4 y 13 años deberán abonar 7 euros, mientras que los niños de hasta 3 años podrán viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan sentados encima de un adulto y no ocupen un asiento. Asimismo, Ouigo informa de que ofrece el servicio 'Tiempo para pensar', que por 2 euros permite reservar el viaje y mantener el precio hasta 7 días después de la adquisición de los billetes.

Ouigo oferta en la Región de Murcia unas 14.000 plazas a la semana dentro de sus trenes de alta velocidad, que tienen una duración aproximada de 3 horas. Para acceder a los billetes de nueve euros que se ponen a la venta desde este jueves los viajeros tendrán que utilizar la aplicación movil y la web oficial de Ouigo.