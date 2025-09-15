La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un tren de la compañía Ouigo estacionado en Murcia y preparado para salir hacia Madrid. OUIGO

Ouigo alcanza los 350.000 viajeros en el primer año de la ruta Madrid-Murcia

La operadora de matriz francesa consigue una ocupación media del 80% en todo el trayecto con su política de precios bajos

Manuel Buitrago

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:10

Los precios bajos y un recorrido que no pasa por la ciudad de Alicante son las principales bazas de la operadora Ouigo a ... la hora de explotar la ruta Madrid-Murcia. Cuando se cumple el primer año de la puesta en servicio de esta línea, la empresa de matriz francesa y principal competidora de Renfe ha visto cumplidas sus primeras expectativas y ha movido más de 350.000 viajeros, informan fuentes de Ouigo, que consideran que existe margen de crecimiento entre ambos destinos, así como en las paradas intermedias de Elche y Albacete. La ocupación global de la línea alcanza una media del 80%, señala.

