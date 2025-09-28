El Motoclub Fuente Álamo deberá invertir medio millón de euros para poner en marcha el circuito

Las obras en la pista del circuito municipal de velocidad, ubicado en el paraje de Los Milanos, encararán su recta final y, según ... el calendario previsto, a finales del próximo mes de octubre, su propietario, el Ayuntamiento, podrá entregar las instalaciones al gestor autorizado, el Motoclub Fuente Álamo, para su explotación.

Pero antes, el Consistorio deberá conceder la ampliación del plazo para concluir las obras –el reasfaltado de la pista, el desbrozado del perímetro de la misma, y la remodelación de los peraltes, conocidos como 'pianos' en el argot motero–, según anunció la alcaldesa popular, Juana María Martínez.

El contrato de adjudicación, por casi un millón de euros, estipulaba que la mercantil Pavasal tenía hasta el 23 de septiembre para acabar el encargo, «pero no le dará tiempo», admitió la primera edil en el pleno municipal.

Las obras a punto de concluir han constituido un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento durante los últimos 7 años

Según las previsiones comunicadas por la empresa en una reciente visita de la regidora, acompañada por el Director General de Deportes, Fran Sánchez, la fecha de entrega será «finales de octubre». La demora no debería ser superior, puesto que si las obras no estuvieran finalizadas el 30 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento debería devolver a la Comunidad Autónoma 200.000 euros, el importe de la subvención que otorgó para el desarrollo de estos trabajos.

Un parón de siete años

El Motoclub Fuente Álamo y el Ayuntamiento firmaron en mayo de 2018 el contrato de gestión mediante concesión administrativa para explotar el circuito durante diez años, prorrogables por otros cinco. Sin embargo, quedó en suspenso a las pocas semanas, hasta que el consistorio pudiera reasfaltar la pista, de 3.841 metros, ya que el aglomerado era inservible porque de él se desprendía gravilla al paso de las motocicletas.

Estas obras ahora a punto de concluir constituyeron durante los últimos siete años un auténtico quebradero de cabeza para el Consistorio, pero parece que ya se acerca el momento en que se pueda reanudar el contrato con el club motero, que deberá abonar 6.800 euros cada año al municipio en concepto de canon.

Inversión de 500.000 euros

Ese documento incluye las inversiones en instalaciones complementarias necesarias para que el nuevo circuito esté plenamente operativo en los próximos meses, en los que se espera su apertura definitiva en un municipio con gran afición al motociclismo, indicaron a esta redacción fuentes de la entidad deportiva. Aunque el coste económico estimado fue de 364.492 euros en el año 2018, la subida de los precios de la construcción en estos años provocará que el montante supere el «medio millón de euros», admitieron fuentes municipales.

Las obras detalladas en el contrato son, entre otras, la acometida de agua, la reparación del vallado perimetral, iluminación, la puesta en marcha del centro de transformación de las instalaciones, las medidas de seguridad propias de una pista de competición, la dotación de servicios y mobiliario en las zonas de boxes, aseos, vestuarios y oficinas; y la construcción de la torre de control. La obra y el equipamiento de esta infraestructura supone el mayor coste, con un importe presupuestado de hasta 172.670 euros en 2018.

Además, se deberán sustituir cien metros del vallado actual por otro de placa de hormigón «para mejorar el impacto visual y reducir el impacto acústico» sobre una explotación ganadera cercana. En cuanto a las previsiones financieras, el contrato estipula que los ingresos previstos se cubrirán con las tarifas del circuito, «para un total de 194.000 euros al año, lo que permitirá al concesionario, mediante una buena y ordenada administración, hacer frente a los gastos de explotación y obtener un margen normal de beneficio industrial, siendo, en todo caso de su cuenta posibles pérdidas, sin que por ello pueda solicitar restablecimiento alguno del equilibrio económico por la concesión».

La tarifa de uso de la pista para pilotos oscilará entre los 70 y los 85 euros al día. Se plantea unos horarios de apertura de 9.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas, y un programa de actividades y pruebas anuales, en tre ellas una escuela de pilotaje para jóvenes.