Vistas del circuito de velocidad de Fuente Álamo. MFC

Las obras del circuito de velocidad de Fuente Álamo se inician con la retirada del viejo asfalto

El Moto Club que gestiona la pista espera que los trabajos concluyan antes de final de año

S. S.

Fuente Álamo

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:58

Desde que se comprobara en 2018 que el asfalto del nuevo circuito municipal de velocidad Fuente Álamo -ubicado en un paraje rodeado de bancales ... e instalaciones porcinas a las faldas de la Sierra de Carrascoy- era de baja calidad para ese tipo de uso, el procedimiento para su sustitución fue un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento. Ahora, tras el inicio de las obras de reasfaltado y el desbroce de ingentes cantidades de matorrales que han crecido a lo largo de los años, la apertura de esta instalación deportiva que comenzó a construirse en 2007 parece entrar en su recta final. Así lo confirmaron fuentes municipales a esta redacción,

