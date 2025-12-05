El espectáculo de drones en Cartagena cautiva al público en el encendido navideño La explanada del puerto se quedó pequeña para acoger a la cantidad de personas que acudieron al evento con el que se iluminó la ciudad

Miles de personas abarrotan las plazas Héroes de Cavite y del Ayuntamiento mientras se iluminan las tres figuras de los Reyes Magos.

Eva Cavas Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:48

Más de 10.000 personas asistieron este viernes al espectáculo del encendido del alumbrado navideño en Cartagena. Familias y grupos de amigos se dieron cita en la explanada del puerto formando una marea de gente que llegaba hasta la plaza del Ayuntamiento.

Desde primeras horas de la tarde, las calles del centro se convirtieron en un burbujeo constante de personas ya que, a la expectación que despertó el evento, se unieron los ensayos previos del coro Russingers, que ofrecieron un concierto en el que combinaron los villancicos, con canciones de Tina Turner, The Beatles o Arde Bogotá, todo con su particular estilo de coro de góspel que aunó 15 voces diferentes en el escenario.

«Lo han anunciado como una maravilla y he venido con los pequeños para que vean de cerca la magia de la Navidad y el encendido, que les hace ilusión», comentó Karen Choco.

Niños, como Alejandro Yuste de 6 años, se aseguraban de estar bien situados y esperaban con ilusión el comienzo del espectáculo de drones. «Estoy deseando ver cuando se encienden los Reyes Magos y las luces en el cielo, que hemos bajado especialmente para poder verlo», dijo.

«Hoy que no he trabajado he aprovechado para traer a mi hija y a sus dos amigos para que vean el espectáculo. El del año pasado les gustó mucho y como hemos visto alguno similar al de hoy en la tele, pues creemos que nos va a gustar mucho», afirmó Raquel Villada.

10.000 Los datos ofrecidos por las autoridades situaban por encima de las 10.000 personas el número de asistentes al encendido de la Navidad. Las imágenes dejan constancia de que el público se extendía por toda la explanada del puerto, Héroes de Cavite y llegaba hasta la plaza del Ayuntamiento.

También los grupos de amigos se reunieron para asistir este año a la iluminación navideña. «Nosotros seguimos siendo niños. Un espectáculo de drones siempre es bien recibido y un concierto, pues también», aseguró Pedro José Cegarra.

Una vez finalizado el concierto, la alcaldesa Noelia Arroyo subió al escenario para iniciar la cuenta atrás para que el cielo se iluminara y reconoció que el número de asistentes había superado todas las previsiones. «El año pasado os prometí que iba a buscar un sitio más grande para que nadie se quedará sin verlo, pero hemos conseguido que también el puerto se haya quedado pequeño. Ha llegado el momento. Hoy iluminamos la Navidad, pero antes vamos a disfrutar de un espectáculo nuevo. Vamos a ver sobre el mar cómo más de doscientos drones se van a ir situando para iluminar el cielo», explicó la alcaldesa desde el escenario.

Los 220 drones fueron apareciendo en la dársena del puerto hasta que se alinearon para formar una campana, una estrella fugaz, un muñeco de nieve, las coronas de los Reyes Magos o un corazón, a todo color y con villancicos de fondo. Tras la cuenta atrás que también marcaron los drones, a los que acompañaron las voces de todos los asistentes, comenzó a iluminarse Héroes de Cavite, la plaza del Ayuntamiento y todo el centro de la ciudad.

El espectáculo no defraudó a un público, bastante entregado a la Navidad. «Ha sido muy bonito. A mí, cuando se ha terminado la cuenta atrás y se ha encendido todo, me ha dado un escalofrío», aseguró Nerea Gómez.

«El año pasado de llenó muchísimo y hoy hemos venido bastante antes para coger sitio. Para mí este acto en el Ayuntamiento era muy entrañable y muy característico de la ciudad, pero la verdad es que aquí se puede respirar», indicó Paula Sánchez Fernández.

La única queja de Fernando García fue la espera. «Lo único que ha tardado mucho en empezar, pero viendo el resultado ha merecido la pena la espera».

Este multitudinario evento, que también se pudo seguir desde casa a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Cartagena, marcará el pistoletazo de salida de una programación con más de 300 actividades repartidas por todo el municipio.

El color inunda las calles con 30.000 flores y nueva decoración sostenible

Nuevos elementos decorativos de madera reciclada y unas 30.000 flores ornamentales ya se han colocado por las calles del municipio, llenándolas de color para dar la bienvenida a la Navidad. Este año, como novedad, la campaña navideña incluye decoraciones que han sido elaboradas con madera reciclada, una iniciativa que refuerza el compromiso municipal con la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

La decoración navideña se amplía además con nuevos elementos ornamentales, que se han distribuido por distintos espacios emblemáticos del municipio, entre ellos los conos con ciclamen rojo y blanco instalados en la plaza de España y en Roche Alto; los árboles metálicos decorados con poinsettia roja y prinsettia blanca en la diputación de Pozo Estrecho, la rotonda del Escudo y el Belén municipal; así como las estructuras piramidales situadas en la plaza San Francisco y en la plaza del Ayuntamiento. Además, tres fuentes de la ciudad se han llenado también de flores, empezando por la de la calle Carlos III, la de plaza de España y la de la Alameda de San Antón.

En barrios y diputaciones se planta también flor de Navidad, con el objetivo de que la ambientación navideña llegue a todos los núcleos del municipio. Además de estas actuaciones especiales por las fiestas, el Ayuntamiento mantiene sus trabajos habituales de conservación y cuidado de las zonas verdes y elementos vegetales del municipio.

