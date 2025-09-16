La oposición quiere modificar la ley de simplificación

Los grupos parlamentarios que forman la oposición al Gobierno regional –PSOE, Vox y Podemos– pretenden modificar a través de enmiendas el decreto ley de simplificación administrativa ... , uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de Fernando López Miras en la presente legislatura.

La tramitación del decreto como proyecto de ley, forzada por PSOE y Vox, permite presentar enmiendas, cuyo plazo se inició ayer y estará abierto hasta el próximo miércoles. Los tres partidos confirmaron a LA VERDAD que tienen intención de registrar propuestas. Aunque reconocen que todavía no las han redactado, los tres grupos tienen clara la orientación de las mismas, que no diferirá mucho de lo que expresaron en las audiencias legislativas celebradas la semana pasada en la Asamblea Regional. El PP, por su parte, no registrará ninguna enmienda al texto.

El PSOE defiende que, si bien está a favor de agilizar los procedimientos, la simplificación no debe ser una excusa para eliminar o reducir el control de la actividad privada por parte de la Administración pública. En ese sentido, el diputado Martínez Baños planteó durante las audiencias legislativas que la Comunidad debe contar con más medios técnicos y humanos para poder resolver antes los expedientes que presenten los empresarios y ciudadanos, en lugar de suprimir trámites. «En el PSOE somos partidarios de la simplificación administrativa, pero siempre que prevalezca el interés general. La actividad económica no puede prevalecer sobre la protección del medio ambiente y de nuestro patrimonio», aseguró Baños.

Del mismo modo, Vox confirmó que presentará enmiendas, pero no detalló la orientación de estas. La principal preocupación del partido de Santiago Abascal, recalcada durante las audiencias legislativas, está en hacer que las medidas de simplificación se cumplan realmente en la Administración regional, pues entienden que las tres leyes anteriores que el Ejecutivo del PP ha aprobado para reducir burocracia no se han ejecutado. En una nota difundida por Vox tras las audiencias legislativas, el diputado Antonio Martínez Nieto afirmó que, a juicio de su grupo parlamentario, la ley debe estar centrada en el sector agrario y alimentario, «y no en proyectos ligados al cambio climático que fomentan industrias subvencionadas y privilegiadas».

«Barra libre al pelotazo»

Por su parte, la portavoz de Podemos, María Marín, afirmó que Podemos presentará enmiendas «para evitar la barra libre al pelotazo inmobiliario y proteger nuestro patrimonio natural y cultural». «Sabemos que esta ley está atada y bien atada por PP, Vox y la patronal para la que trabajan. Aún así, estamos en nuestra obligación de presentar estas enmiendas», dijo.