El presidente de Confederación de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (Croem), Miguel López Abad, acude este martes a la Comisión celebrada en la Asamblea. J. M. Rodríguez / AGM

Croem y Comunidad formarán a empresas y funcionarios para una aplicación efectiva de la ley de simplificación

Miguel López Abad reivindica en la Asamblea Regional que la norma es clave para mejorar la competitividad y reducir costes, mientras que la oposición recela de que pueda reducir el control de la administración sobre la actividad económica

David Gómez y E.P.

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:24

El presidente de Confederación de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (Croem), Miguel López Abad, defendió este martes ante la Comisión de Política Territorial, ... Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que la cuarta ley de simplificación administrativa «aliviará cargas burocráticas, acortará plazos y modernizará la Administración», definiendo la norma como clave para aumentar la competitividad y la creación de empleo.

