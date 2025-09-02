La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, este martes. Antonio Gil / AGM

La Asamblea tramitará de manera urgente las leyes de Simplificación Administrativa y de VTC, que se votarán en octubre

EP

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:37

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional acordó este martes que los dos proyectos de ley pendientes -la cuarta ley de simplificación administrativa y la modificación de la norma que regula el transporte público en vehículos de turismo (VTC)- se tramiten por el procedimiento de urgencia a término fijo. El calendario concluirá con el Pleno del 8 de octubre, fecha en la que se han previsto las votaciones, cerrando así la sesión extraordinaria y dando inicio al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo.

Las audiencias legislativas se han convocado entre el 9 y el 12 de septiembre; el plazo de enmiendas finalizará el 24; las ponencias se reunirán el 30 de septiembre y el 1 de octubre; y la Comisión emitirá su dictamen el 2 de octubre.

La diputada de Podemos, María Marín, acusó a PP y Vox de «bloquear la iniciativa de la oposición y cualquier control al Gobierno regional después de la vergüenza que nos han hecho pasar este verano con sus políticas racistas». A su juicio, las dos leyes «han sido lo suficientemente importantes como para que se tramiten con el tiempo necesario y en periodo ordinario». Marín advirtió: «No hay ninguna diferencia entre PP y Vox; López Miras y Antelo se han repartido los papeles de poli bueno y poli malo. Si no nos han dejado hacer oposición en esta Cámara, la haremos fuera».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, denunció que el presidente regional «ha dejado todos los deberes sin hacer un año más» tras un verano en el que no se han resuelto problemas como «las listas de espera en sanidad y dependencia o la climatización de las aulas».

Desde Vox, José Ángel Antelo defendió la urgencia de los proyectos y ha recordado que los grupos «han tenido julio, agosto y septiembre para trabajar». Al mismo tiempo, reclamó que se ejecute el acuerdo presupuestario que contempla dotar a los policías locales de «pistolas táser, gas pimienta y armas largas».

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, subrayó que el calendario fue «por unanimidad» y ha defendido que garantiza la tramitación de ambas iniciativas en plazo. Añadió que la fecha del 8 de octubre «se ha fijado» atendiendo la petición de María Marín para evitar actividades los días 3 y 7, por lo que, si se ha retrasado un día más, «ha sido precisamente por esa solicitud», explicó.

Reacciones al nombramiento de Lucas como delegado del Gobierno

Los grupos parlamentarios también se posicionaron sobre el nombramiento del socialista Francisco Lucas como nuevo delegado del Gobierno en la Región. Desde el PSOE, Carmina Fernández celebró la designación como «una buena noticia» y aseguró que Lucas «ha demostrado su compromiso firme con la Región» y que en esta nueva responsabilidad «ha dado un paso adelante para sustituir la confrontación por diálogo y acuerdos, y para cambiar la parálisis por soluciones que mejoren la vida de los ciudadanos».

El PP, por su parte, lo calificó como «el delegado del Gobierno de la mentira» por haber negado meses atrás que ocuparía el cargo. Joaquín Segado ha acusado a Lucas de «haber acumulado méritos como sanchista y no como defensor de los murcianos», recordando que «ha votado contra el trasvase Tajo-Segura, ha guardado silencio sobre la regeneración de Portmán, no ha reclamado una financiación justa y no ha denunciado los casos de corrupción que han salpicado al PSOE».

Desde Vox, José Ángel Antelo criticó el nombramiento por «puro estalinismo» y recordó que Lucas «ha presidido la comisión que abrió la puerta a la ley de amnistía, un golpe de Estado contra los españoles». En su opinión, resulta inaceptable que «quien ha avalado ese proceso sea ahora el encargado de garantizar el orden y la seguridad en una Región que ha sufrido un aumento de la inmigración ilegal y de la inseguridad ciudadana».

Espacios grises

