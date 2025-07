Los que no pintan nada

Comenta Compartir

El conflicto racial de Torre Pacheco ha puesto uno de los focos en la naturaleza del pacto entre PP y Vox, en todo lo que ... atañe a la inmigración, para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad que se aprobarán mañana en la Asamblea. Los populares se han plegado a los postulados de los voxistas para tramitar las Cuentas, y se han mostrado tibios frente a la actitud de la formación de Abascal –léase Antelo– en esta crisis para que el acuerdo no descarrile en el tramo final. En la parte que le toca, López Miras debe tener clara su política sobre inmigración si no quiere seguir la inflexible hoja de ruta que le marquen sus socios coyunturales. No es bueno intercambiar ideología por Presupuestos (o lo que sea para salvar la gestión de gobierno). Ni en Murcia ni España. La migración está cada vez más presente en la agenda política y social y, por tanto, resulta apremiante alcanzar un gran pacto a todos los niveles que ordene este fenómeno y ponga coto a la xenofobia y el racismo que fomentan plataformas ultra.

Es deseable que el conflicto de Torre Pacheco acabe aquí y se recupere la convivencia, aunque haya quienes pretendan avivar los rescoldos a la mínima ocasión. Lo que mueven la inmigración y los efectos del separatismo son grandes graneros de votos. Noticia relacionada Los Presupuestos regionales reciben 281 enmiendas de los grupos parlamentarios En el lamentable sistema que se ha impuesto, la mayoría social (digamos el amplio espectro de centro derecha y de centro izquierda) pinta muy poco o nada, ya que se encuentra subyugada por minorías políticas, los extremos y los separatistas. El hecho de que la ministra de Hacienda y futura candidata del PSOE a la Junta de Andalucía no acudiera a la reunión bilateral con la Generalitat para pactar la financiación singular, evidencia que lo que se pretende aplicar perjudica al resto de comunidades. Con su infrafinanciación subyacente, nuestra Región difícilmente podría sobrevivir replicando el modelo catalán y sin la ayuda del Estado y de la solidaridad territorial. Aunque el Gobierno de Sánchez trate ahora de suavizarlo, sigue siendo un monumento a la insolidaridad.

