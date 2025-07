Los Presupuestos regionales reciben 281 enmiendas de los grupos parlamentarios

Los Presupuestos de la Región para 2025 han recibido de los grupos parlamentarios un total de 281 enmiendas, 190 de ellas al estado de gastos ... y 91 al articulado, según constató este lunes la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asambla Regional, que se reunió para analizar las modificaciones solicitadas.

Detrás de 276 de ellas se encuentran los grupos de la izquierda. Por un lado, los socialistas firman 191 propuestas de modificación para movilizar 400 millones de euros, según detalló en rueda de prensa en la sede de su partido la portavoz de los socialistas en la Asamblea, Carmina Fernández. Por otro lado, Podemos-IU-AV presentó un total 73 enmiendas para modificar el reparto del dinero entre partidas y otras 13 con cambios al articulado de la ley.

Carmina Fernández destacó que las iniciativas del PSOE buscan corregir «las políticas reaccionarias que le ha impuesto la ultraderecha» y suponen «una nueva oportunidad al PP para que no caiga en el chantaje de Vox».

Respecto al contenido, estas incluyen modificaciones para retomar la compra de viviendas para menores tutelados a la que el Gobierno regional dio marcha atrás el pasado 1 de julio, con la intención de dotarla de más de 3,8 millones de euros; el refuerzo de los conciertos con el Tercer Sector para la gestión de la tutela de los menores, el refuerzo de planes en materia de igualdad y diversidad, el aumento de personal en el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales para prestar atención presencial las 24 horas y la retirada de la subvención a Red Madre y la creación a cambio de una comisión de seguimiento contra las coacciones a las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo, entre otras. También hay propuestas para el lanzamiento de campañas de concienciación contra la violencia de género y la actualización de los conciertos sociales para la atención de personas con discapacidad, ayudas para la agricultura ecológica en el entorno del Mar Menor, mayor dotación de personal en los servicios ambientales de la Comunidad, la restitución de las partidas para las organizaciones sindicales y empresariales, y bonificaciones para autoconsumo y compra de vehículos eléctricos, entre otras.

La portavoz socialista enumeró otras modificaciones para la bonificación de las tasas de primera matrícula universitaria, la climatización de centros educativos, un «plan de choque» para la reducción de las listas de espera en sanidad y dependencia, el aumento de psicólogos y psiquiatras en centros de salud mental, ayudas a los nuevos socios de cooperativas agrarias, y un plan estratégico para la cultura y para la desestacionalización turística, así como la creación de una agenda pública para la lucha contra el fraude y la corrupción.

Son medidas, aseguró Fernández, que buscan «reducir la desigualdad, mejorar el acceso a la vivienda, garantizar una sanidad pública de calidad y reducir listas de espera, mejorar las condiciones de la educación, implementar políticas reales de integración social, apoyar a los sectores productivos e impulsar la transición verde y ecológica».

Vox y la retribución a los bomberos

También Vox ha presentado dos posibles correcciones al articulado del texto, una de ellas, la enmienda de modificación parcial para que se puedan retribuir las horas extraordinarias del personal de Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región hasta que culminen los procesos selectivos para cubrir las plazas de bomberos previstas en las ofertas públicas de empleo de 2023, 2024 y 2025.

Aunque, tal como señaló el portavoz adjunto del partido en la Asamblea Rubén Martínez Alpañez, los principales cambios introducidos por la formación de Abascal en la Comunidad se incorporaron antes de llegar al trámite de las enmiendas, fruto de las negociaciones con el PP para el desbloqueo de las Cuentas. «Son las únicas acciones concretas que realmente van a mejorar la vida de las personas en la Región», señaló. De hecho, Martínez Alpañez consideró que el PP está «completamente desnortado: no saben gestionar, no saben controlar el déficit ni la deuda y, por supuesto, son incapaces de poner en marcha las políticas que necesita la Región».

El trámite para la aprobación de la Cuentas continuará este martes con una nueva reunión de la Mesa de la Comisión a las 9.30 horas a la que seguirá la reunión de la Mesa de la Cámara a las 9.45 para acordar la admisión a trámite de las enmiendas presentadas en base al informe de la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. A las 10,00 horas, se reunirá la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto para el debate y votación de las mismas. Finalmente, este miércoles se celebra el debate final de los Presupuestos, la última parada en el tortuoso camino del Partido Popular para desbloquear unas cuentas marcadas por meses de tensas negociaciones con Vox.

El PP critica la «falta de rigor» en las enmiendas socialistas

Desde el PP, que también incluyó dos enmiendas al proyecto de ley, su portavoz en la Asamblea, Joaquín Segado, volvió a cargar contra el PSOE tras las críticas de Carmina Fernández, y denunció que los socialistas «exigen en sus enmiendas al Gobierno regional lo que es incapaz de pedir al Gobierno de España».

«El silencio de los socialistas de la Región ante el atraco que supone la financiación singular de Cataluña pactada entre Sánchez y los independentistas empieza a ser escandaloso», subrayó Segado.

El portavoz popular criticó «la absoluta falta de rigor» de las enmiendas del Grupo Socialista, ya que «carecen de soporte económico real y no explican de dónde recortarían para sacar adelante sus propuestas de aumento del gasto».

«Estamos ante el mismo PSOE de siempre», remarcó, «el mismo que utiliza algo tan serio como es la presentación de enmiendas a unos Presupuestos para tapar y justificar el maltrato continuo de Pedro Sánchez a nuestra Región».

«El PSOE no tiene autoridad moral alguna para pedir mejoras en la sanidad mientras no exija al Gobierno de Sánchez que solucione de una vez la falta de médicos que sufre toda España; ni tampoco en educación mientras el Gobierno de Sánchez continúe rebajando su calidad y recortando la libertad de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos; ni en mejoras de infraestructuras mientras el Gobierno de España nos maltrata con el peor AVE de toda España y no sabemos nada del AVE a Cartagena», apuntó Segado.

«La realidad es que son unos Presupuestos que invierten más que nunca en Sanidad, Educación y políticas sociales, a pesar de que Sánchez nos castiga situándonos como la comunidad peor financiada de España», subrayó. «Si al PSOE no le parecen suficientes estos presupuestos, que reclamen a Pedro Sánchez la financiación que nos corresponde y no exija más esfuerzos a los ciudadanos con subidas de impuestos que, en todo caso, rechazamos desde el PP», zanjó.