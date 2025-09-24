La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia en una imagen de archivo. Guillermo Carrión/ AGM
Otra losa sobre el aeropuerto de Murcia

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:35

La Región cuenta con dos infraestructuras de transportes que están entre las más modernas de España, pero la ocupación y rendimiento de ambas dejan aún ... mucho que desear; están claramente por debajo de sus posibilidades, lo cual invita a preguntarse una vez más qué sucede para que estas inversiones estratégicas no alcancen un mayor tráfico de viajeros. Me refiero, claro está, al aeropuerto internacional, el último de nueva planta construido en el país, y también a la alta velocidad, que contará pronto con la flamante estación de Murcia y el soterramiento urbano integral, uno de los más largos de España.

