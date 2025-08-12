El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registra más de 120.000 pasajeros en julio Este dato roza el 3% de crecimiento respecto al año pasado en estas mismas fechas

Imagen del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en una imagen de archivo.

LA VERDAD Martes, 12 de agosto 2025, 13:57

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró 123.775 pasajeros durante el mes de julio, lo que supone un crecimiento del 2,9% respecto al mismo mes de 2024, y los vuelos subieron un 8,5% con un total de 893 movimientos operados, según informaron fuentes de Aena en un comunicado.

El tráfico internacional sigue siendo mayoritario y registró un total de 110.337 pasajeros en julio, lo que implica un crecimiento del 6,8%, mientras que el mercado nacional contabilizó 13.354 viajeros (-19%).

El aeropuerto murciano registró un total de 528.048 pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a la operativa de vuelos, el AIRM incrementó sus operaciones en un 5,7% durante los siete primeros meses del año, lo que corresponde a la gestión de 4.223 movimientos.