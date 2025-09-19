La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javier Marín, Óscar Puente, Pedro Sánchez y Maurici Lucena, este jueves en el aeropuerto de Alicante. EP

El aeropuerto regional se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena

La operadora gastará 12.888 millones en un programa que no incluye a la terminal de Corvera porque es una concesión, aunque se compromete a invertir lo que haga falta. El aeropuerto de Alicante, entre los más beneficiados

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:51

El aeropuerto internacional de la Región de Murcia se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena para el quinquenio 2027-2031, que ... ascenderá a 12.888 millones de euros y que se destinará a reforzar la capacidad y operatividad de la red nacional de aeropuertos, así como a afrontar el futuro incremento del tráfico de pasajeros. La exclusión del aeropuerto regional se debe a que no es propiedad de Aena, ya que es el único de España que está gestionado por la operadora estatal en régimen de concesión. El aeropuerto de Alicante, por el contrario, será uno de los más beneficiados por este paquete de inversiones para ampliar sus instalaciones y seguir incrementando su tráfico de pasajeros.

