Viajeros llegan al aeropuerto de Corvera en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM

Aena podrá contratar una filial para gestionar el aeropuerto de la Región de Murcia

La CNMC no ve distorsiones a la competencia en que sea Ascairm la que se encargue de la gestión y explotación del aeródromo

E.P.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:40

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado que no aprecia distorsiones a la competencia en que Aena contrate a su filial Ascairm para la operación, mantenimiento y explotación del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, ya que «los precios parecen ajustarse al mercado», aunque deberán corregirse si «los servicios reales difieren de los previstos».

En un comunicado, el regulador ha añadido que las cláusulas de cesión o subcontratación no desvirtúan la relación interna entre las sociedades que conforman el grupo empresarial de acuerdo con el principio de neutralidad competitiva.

En este sentido, según la CNMC, las sociedades del Grupo Aena pertenecen al sector público, de forma que sus contratos deben respetar los principios generales de la contratación pública: publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Además, ha recordado que, desde 2021, la Ley de Contratos del Sector Público permite que las entidades del mismo grupo puedan adjudicarse contratos directamente siempre que se cumplan ciertos requisitos, entre ellos que no se alteren las condiciones de competencia en el mercado.

Para garantizar este objetivo, es obligatorio que, antes de que el contrato entre en vigor, se remita a la CNMC una solicitud de valoración sobre su impacto en la competencia. Este informe no prejuzga otras actuaciones futuras en el ejercicio de las funciones de supervisión y sanción de la CNMC, según ha explicado.

