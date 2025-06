Inicio al calendario de protestas por el Trasvase con un cónclave de alcaldes

La práctica totalidad de los alcaldes invitados hoy al gran acto institucional en apoyo al Trasvase Tajo-Segura acudirán al Cuartel de Artillería de Murcia, ... y entre ellos estarán varios regidores regionales del PSOE, partido que ha buscado cambiar en los últimos días el texto del manifiesto que se leerá para rebajar el tono de crítica contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno central. En el listado oficial que manejaba ayer el Ayuntamiento de Murcia, organizador del evento junto al Sindicato Central de Regantes (Scrats), estaban apuntados 80 líderes municipales de un total de 93, aunque habrá que sumar al menos seis socialistas que ayer tarde confirmaron su presencia.

El PSRM trató hasta última hora de este miércoles negociar con el Scrats, siempre según la versión del partido, para retocar el manifiesto, algo a lo que se lleva negando el sindicato desde el primer momento, pues no quiere omitir en el texto al responsable de impulsar el recorte del 50% del agua para regadío a partir de 2027. Fuentes socialistas señalaron que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, trató el tema ayer con el presidente de los regantes, Lucas Jiménez, al que acusó por la mañana «de llevar a esta región y a los agricultores a un callejón sin salida».

Los primeros ediles del PSOE murciano estarán presentes en el acto, previa declaración ante la prensa donde marcarán la posición del partido, pero avisan de que no firmarán el manifiesto si este finalmente no se modifica. Desde el PSRM aseguran que los regidores de los municipios asociados al Trasvase pero en otras provincias, como Alicante, no asistirán, aunque los regantes sí creen que alguno se presentará en Murcia.

El secretario general del PSRM: «Lucas Jiménez se equivoca de planteamiento porque no está velando por los intereses de los regantes»

«Lucas Jiménez, con todos los respetos que merece, se equivoca de planteamiento porque no está velando por los intereses de los agricultores y los regantes y por los intereses de toda la ciudadanía de la Región de Murcia», pronunció el secretario general en una rueda de prensa en la mañana de este miércoles, donde aseguró que su partido estaba en conversaciones con el Sindicato y el Ayuntamiento de Murcia para «alcanzar un acuerdo», algo que negaron estos dos últimos.

El dirigente socialista pidió al líder de los regantes que «recapacite» para llegar a un acuerdo con el manifiesto. «El PSOE no va a renunciar al Trasvase», mencionó, «es momento de buscar soluciones definitivas para garantizar el agua para siempre en la Región; los regantes quieren agua para siempre, venga de donde venga». Jiménez, preguntado por las declaraciones del secretario general del PSRM, prefirió «no entrar en guerras políticas».

«No es un momento más»

El líder de los regantes, durante el despliegue ayer junto al alcalde de Murcia, José Ballesta, de la gran pancarta que coronará el acto en el Cuartel de Artillería, afirmó que el actual «no es un momento más», sino «el más delicado del regadío levantino» porque «lo que está aquí en litigio es una forma de vida, de visualizar el futuro», según declaraciones recogidas por Europa Press.

Para el dirigente de Scrats, «lo importante y lo que provoca este sentir es el modo en el que se ha hecho» por parte del Ministerio, con el anuncio de un «recorte» que hará «imposible» conseguir «el ideal de Trasvase» porque se subió la regla a un nivel «inalcanzable históricamente». Denunció que las obras prometidas para paliar el recorte, como la ampliación de desaladoras, «van a llegar tarde», y criticó la «ocurrencia» del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien manifestó «sin rubor que lo que ha tardado en hacerse 20 años, conseguir 120 millones de metros cúbicos de agua desalada, lo va a duplicar él, sin presupuesto, en apenas cinco o seis años».

El máximo representante de los regantes se mostró convencido de que responsables del PSOE de la Región de Murcia y de otras provincias participarán en el acto de este jueves en Murcia y quiso dejar claro que su «protesta» es contra el Gobierno central y su política hídrica respecto al Tajo-Segura.