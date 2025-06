Más de 70 alcaldes confirman su asistencia al acto de protesta por el Trasvase Tajo-Segura

Más de 70 alcaldes de la Región de Murcia, Alicante, Almería y Albacete han confirmado ya su asistencia al acto de protesta por el recorte ... de agua previsto para el Trasvase Tajo-Segura el próximo jueves 5 de junio en el Cuartel de Artillería de Murcia. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha ido recibiendo estos días las respuestas de los diferentes ayuntamientos invitados, hasta 93 consistorios en total, e incluso algún regidor socialista ya ha asegurado su presencia.

El evento del jueves es el primer gran acto institucional que se convoca para rechazar las nuevas reglas de explotación del Trasvase que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 restaría un 50% del agua asignada del Tajo para el regadío levantino. Los alcaldes escucharán un manifiesto redactado por el sindicato y que tendrá como lema 'Agua, consumo humano y empleo'. Ese texto ha suscitado las quejas desde las filas del PSRM-PSOE en los últimos días, al denunciar que no se ha consensuado con ellos el documento y han dejado en el aire su participación.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, no duda de que los regidores socialistas harán acto de presencia el jueves: «Van a estar aquí, no dudo de que en estos momentos delicados nos mostrarán su apoyo», señaló a LA VERDAD, y argumentó este convencimiento porque «las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha van a estar unidas» en su lucha por mermar los envíos por el Trasvase. Jiménez ha contestado en la mañana de este martes al PSRM, que ayer envío un manifiesto alternativo para ese encuentro de alcaldes y alcaldesas en defensa de la infraestructura.

En esa respuesta, el líder de los regantes les avanza que el texto que el Sindicato envió a los ayuntamientos no sufrirá cambios, y espera del PSRM su asistencia: «Estamos en momentos complicados, quizá los más complicados de nuestra historia como regiones productivas. No pedimos heroicidad si no responsabilidad y lealtad a los intereses de nuestras regiones por lo que sin duda, confiamos en que ustedes, representantes dignos -así lo decidieron sus vecinos- de honorables pueblos del Levante, estarán a la altura de las circunstancias y nos acompañarán el próximo día cinco».

Entre las razones que traslada Jiménez a los socialistas está la del retraso en las alternativas que el Ministerio plantea para cubrir el recorte de agua. «Todos sabemos, lo queramos reconocer o no, que las actuaciones previstas por el Ministerio no compensarán en el tiempo necesario las reducciones previstas, tanto para el acueducto como para las aguas subterráneas, lo que de materializarse, será un retroceso inimaginable en los pueblos y ciudades de cada uno de nosotros», subraya el sindicato en su respuesta.

El acto organizado «pretende ser un mera visualización del respaldo de la sociedad política municipal de nuestra región y de las provincias de Almería y Alicante, para con los regantes del Trasvase, por lo que parece obvio que habían de ser los representantes de estos los que trazaran el sentir sincero y real de los mismos», justifican los regantes. En esa respuesta, el Scrats critica que el texto propuesto por el PSOE no refleja quién es el causante de la decisión de reducir los volúmenes para riego durante los próximos años. «Pareciera que el único responsable de la situación tan preocupante que vivimos fuera el cambio climático», y les recuerdan que el Scrats comprobó «errores e indeterminación» en la fijación de los caudales ecológicos establecidos en el plan del Tajo.

Los regantes afirman en su carta al PSOE que no hablan ni de aumentar la demanda de agua para la agricultura ni de incrementar esta actividad, «sino de mantener al menos la situación actual, aunque las promesas políticas hayan ido casi siempre en el camino contrario». El PSOE propuso en su manifiesto defender «la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, así como su complementación con recursos alternativos como la desalación, mejoras en eficiencia hídrica y la reutilización y depuración de aguas». Los regantes les recuerdan que los tiempos para que entren en funcionamiento las instalaciones previstas para desalar y transportar este recurso por toda la cuenca llevan tiempo, «no menos de 6 años (en el caso de las dos nuevas desaladoras anunciadas por el Ministerio), cuando las limitaciones del ATS para regadío serán efectivas en pocos meses».