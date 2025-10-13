La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando López Miras, este lunes en el hemiciclo del Parlamento Europeo. CARM

López Miras reprograma 24 millones de fondos europeos para obras contra inundaciones

El presidente de la Comunidad, que asiste en Bruselas a la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, anuncia un inversión total de 30 millones de euros para construir «tanques de tormenta, colectores y depuradoras»

David Gómez

David Gómez

Bruselas

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:36

Comenta

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este lunes en Bruselas que la Comunidad reprogramará un total de 24 millones de ... euros de los Fondos Feder de la Unión Europea, con el fin de destinarlos a realizar obras para prevenir inundaciones.

