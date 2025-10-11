La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios vecinos de la 'zona cero' de Los Alcázares retiran el barro de sus patios y calles tras las inundaciones registradas durante la madrugada. ANTONIO GIL / AGM

Las riadas vuelven a los pueblos del Mar Menor

El desbordamiento de las ramblas en varios puntos del Campo de Cartagena tras caer 200 litros deja inundaciones y daños materiales en todos los municipios, pero sin heridos

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:41

El temor a nuevas y graves inundaciones corrió por las poblaciones del litoral del Mar Menor durante la madrugada y la mañana de este sábado ... tras la descarga de agua a última hora del viernes de un núcleo tormentoso que llegó del Mediterráneo sin que los modelos meteorológicos pudieran predecir de antemano su movimiento. El coletazo de la dana 'Alice' en la Región de Murcia dejó hasta 200 litros por metro cuadrado en algunos territorios del Campo de Cartagena, pero el peligro llegó con la tromba de agua registrada al norte de la comarca. Las lluvias se tradujeron en ramblas cargadas de un volumen de agua que sobrepasó en algunos puntos la cota del cauce, dejando desbordamientos en campos agrícolas y zonas urbanas como El Mirador, San Cayetano, San Javier, San Pedro, Los Alcázares o Los Nietos (Cartagena).

