La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Ramón y Cajal, junto a El Corte Inglés, anegada el pasado viernes tras una de los tormentas asociadas a la dana 'Alice'. Pablo Sánchez/ AGM

La lucha contra las inundaciones recibirá en Cartagena una inyección de 10 millones en los próximos años

El marco de actuaciones municipal prevé obras de captación de pluviales en los parques de la Rosa, Escipión y Rambla, aunque aún no están fijadas las fechas

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:10

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con la empresa concesionaria Hidrogea, tiene en previsión la inversión de 10.494.043,17 euros en actuaciones de ... drenaje, es decir, de prevención de las inundaciones. Es lo que se desprende del resumen ejecutivo realizado por el área de Infraestructuras en junio del año pasado y que fue presentado a los grupos políticos de la oposición durante la modificación al alza de la tarifa del agua aprobada el año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  8. 8 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  9. 9 Hacienda endurece el control hacia los autónomos: así es el nuevo sistema de facturación obligatorio
  10. 10

    La Audiencia revoca la pena al encargado de limpieza de una discoteca de Murcia condenado por abusar de una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La lucha contra las inundaciones recibirá en Cartagena una inyección de 10 millones en los próximos años

La lucha contra las inundaciones recibirá en Cartagena una inyección de 10 millones en los próximos años