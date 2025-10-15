La lucha contra las inundaciones recibirá en Cartagena una inyección de 10 millones en los próximos años

El Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con la empresa concesionaria Hidrogea, tiene en previsión la inversión de 10.494.043,17 euros en actuaciones de ... drenaje, es decir, de prevención de las inundaciones. Es lo que se desprende del resumen ejecutivo realizado por el área de Infraestructuras en junio del año pasado y que fue presentado a los grupos políticos de la oposición durante la modificación al alza de la tarifa del agua aprobada el año pasado.

Esta inversión contemplada en el citado documento señala cuatro grandes actuaciones. La primera de ellas es la gestión de las aguas de escorrentía en el parque Escipión de Los Barreros, valorada en 509.847,43 euros. La segunda actuación es una intervención de similares características a la anterior en el parque de la Rosa por valor de 605.568,48 euros. La tercera inversión es la infraestructura hidráulica y gestión de las aguas de escorrentía en el parque Rambla, para la cual se destinan 3.877.268,89 euros. La partida más grande –y también la más genérica– es la construcción de redes de pluviales en barrios, con un importe de 5.789.148,48 euros.

De todas estas actuaciones, cuanto se puede constatar es que, un año después, la mayor parte están todavía por ejecutar. De hecho, el documento no especifica un marco temporal ni un calendario. Ni concreto ni aproximado. Las obras de drenaje, además, representan la parte más pequeña del presupuesto de inversiones de Infraestructuras en las redes de agua, pues la partida más voluminosa va a parar a actuaciones de saneamiento (30.223.961,11 euros) o, lo que es lo mismo, más del triple que lo destinado a obras de drenaje.

LA VERDAD preguntó a Hidrogea sobre el grado de ejecución de este marco de actuaciones, pero portavoces de la mercantil excusaron que no podían facilitar los datos en tanto que sus técnicos «se hallan actualmente volcados y enfrascados en solventar el problema de suministro de agua potable que afecta en estos momentos a los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares».

Por su parte, desde el Ayuntamiento, fuentes municipales señalaron que «son actuaciones del listado de obras a ejecutar en los próximos años con cargo al canon. Se van priorizando siguiendo criterios técnicos. La primera se está diseñando, las otras son objetivos genéricos que se irán concretando con actuaciones puntuales».

Alguna de las actuaciones previstas para la prevención de inundaciones se remontan a hace años. Es el caso, por ejemplo, del parque Escipión. En mayo de 2022, el Ayuntamiento visitó este rincón de la ciudad para anunciar que daba luz verde a la redacción del proyecto para crear en este enclave una zona verde inundable y un jardín de lluvia. Todo ello, gracias a una subvención de 15.000 euros de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Comunidad.

Este periódico preguntó a la Consejería de Fomento sobre si, tres años después, aquella subvención sigue plenamente vigente y cuál es el estado administrativo de la redacción de este proyecto. Portavoces del área que dirige el consejero Jorge García Montoro señalaron que «la Consejería de Fomento e Infraestructuras concedió la subvención para el proyecto y el proyecto se ejecutó. La realización y ejecución de la obra es de competencia municipal».

Por su parte, a la Asociación de Vecinos, tras consultar con el Ayuntamiento, les informaron de que «están ahora mismo haciendo obras y mejorando la accesibilidad, retirando elementos en mal estado y adecuando toda la zona. En esa zona, como en muchas otras partes del barrio, sí afectan las lluvias, porque, como bien sabrás, el barrio está en pendiente y elevado, por lo que es evidente que hay lugares que se suelen ver más afectados, pero se están haciendo obras para evitar inundaciones. Por ejemplo, a finales del año pasado, cambiaron toda la red de pluviales de una de las calles en las que más agua caía», señala el presidente de la entidad vecinal, Miguel Carmona.

Empujón de Bruselas

Recientemente, el Gobierno de España incluyó el proyecto Re-Crea del Ayuntamiento entre los municipios escogidos para beneficiarse de los fondos europeos Edil. Este proyecto, presentado el pasado febrero, pretende invertir 14 millones en mejorar la conexión entre los barrios del norte. Dentro del mismo, se incluye la reforma de parques como precisamente el de Escipión. También el de Juan José Cano y la ampliación y mejora del parque de la Rosa y del pabellón de Barrio Peral.

El parque de la Rosa suele verse afectado durante episodios de fuertes lluvias, pues la pendiente hace desembocar el agua en esta zona verde, que actúa como sumidero natural de las escorrentías que llegan del barrio de Las Cuatrocientas. Así se pudo apreciar, por ejemplo, durante las lluvias de marzo, que dejaron anegada la zanja que se abrió para construir una nueva escuela infantil.

Tampoco es inusual que se produzcan encharcamientos en la zona del parque Rambla, pues las parcelas donde se construirán las viviendas están a una cota sensiblemente inferior a la de la avenida del Cantón y el paseo y jardines ejecutados e inaugurados en 2020.

Intensifican la lucha contra los mosquitos tras el paso de la dana

El Ayuntamiento informó ayer de que, a través de la empresa concesionaria del servicio de control de plagas, ha reforzado las actuaciones de control de mosquitos para prevenir su proliferación a raíz de la dana. Las lluvias intensas han generado una gran acumulación de agua estancada en diferentes puntos del municipio, como es el caso de ramblas, humedales, solares, rejillas, imbornales y otras zonas embalsables, lo cual favorece la aparición de mosquitos. El concejal Gonzalo López Pretel pidió la colaboración ciudadana para evitar focos de cría de estos coleópteros en parcelas privadas y así incrementar la efectividad de los tratamientos larvicidas puestos en marcha por el Consistorio.

Críticas por la pérdida de fondos para actuar en la rambla de la Carrasquilla

La afección que esta última dana tuvo sobre Los Nietos, Islas Menores y Mar de Cristal despertó las críticas de PSOE y MC. Ambos partidos recordaron que el Ayuntamiento tuvo que renunciar en abril a 1.799.907 euros de fondos europeos para ejecutar una actuación para la mejora del drenaje en la rambla de la Carrasquilla; uno de los cauces que más arrastres de tierra y problemas de anegamientos generan en las viviendas más próximas a su desembocadura, en la popularmente conocida como Lengua de la Vaca.

Según explicó entonces el Consistorio, el motivo de la renuncia era que parte del proyecto municipal se desarrollaba sobre suelo privado y que el Ayuntamiento, tras contactar con su propietario, no logró su consentimiento para emprender los trabajos que se habían planteado.

En los últimos años, el Ayuntamiento, no obstante, ha realizado inversiones en materia de pluviales. La más reciente fue en la calle Peroniño, cuyo objetivo era recoger todas las aguas que bajan del cerro de la Atalaya. También adjudicó a principios del año pasado la creación de una red de pluviales en Los Belones por 256.212 euros.

Actualmente, la mayor parte del músculo inversor de la Comunidad y el Gobierno central en esta materia se enfoca en otros municipios de la comarca como Los Alcázares. Pero esto no significa que la ciudad esté desprovista de escudos contra las riadas. Con motivo de la temporada de lluvias del pasado marzo, Emergencias del Ayuntamiento publicó un vídeo divulgativo donde explicaba que el Consistorio cuenta con 5 tanques de tormentas en el barrio de la Concepción, Nueva Cartagena, Los Dolores, Los Urrutias y Playa Honda. Estos dos últimos situados en el Mar Menor, tienen capacidad para retener 8.000 metros cúbicos de agua. Unos litros que son posteriormente derivados a una depuradora para reducir su carga contaminante y que, por tanto, pueden ser reutilizados.