Urgente Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
Francisco Lucas. Kiko Asunción / AGM

Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia

El nombramiento fue aprobado en el Consejo de Ministros

LA VERDAD

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:04

Francisco Lucas, secretario general del PSRM, ha sido elegido nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia. El nombramiento fue aprobado este martes por la mañana en el Consejo de Ministros. Irene Jódar, concejala socialista en el Ayuntamiento de Lorca, ocupará el escaño de Lucas en el Congreso de los Diputados.

Lucas sustituirá en el cargo a Mariola Guevara, delegada del Gobierno desde diciembre de 2023. «Es un honor representar al Gobierno de España y defender los intereses de nuestra Región. Gracias, Pedro Sánchez, por la confianza, y Mariola Guevara, por tu gran trabajo», declaró Lucas en su perfil de la red social X tras anunciar su nombramiento.

Con este nombramiento, el secretario general del PSRM sigue los pasos de sus predecesores, Diego Conesa y José Vélez, que ocuparon el cargo entre 2018 y 2019, y entre 2020 y 2023, respectivamente.

