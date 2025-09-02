Segado acusa a Sánchez de usar «el dinero de todos los españoles» para promocionar a Lucas «Va a ser el quinto delegado del Gobierno en la Región en los siete años que lleva en La Moncloa», subraya el vicesecretario de Organización del Partido Popular de la Región de Murcia

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, reprochó a Pedro Sánchez que «vuelva a utilizar el dinero de todos los españoles para promocionar candidatos del PSOE, al nombrar a Francisco Lucas delegado del Gobierno».

Segado hizo estas declaraciones este lunes tras el Consejo de Ministros celebrado en Madrid, donde se confirmó que Lucas estará al frente de la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia. «Así, el secretario general de los socialistas murcianos ha demostrado ser más sanchista que Pedro Sánchez y de ahí el premio que ha obtenido ahora», remarcó Segado.

«Lucas, fiel seguidor y alumno de su maestro Sánchez, ya confirmó que iba a ser delegado del Gobierno el pasado 3 de abril, cuando se rasgó las vestiduras y lo desmintió pública y tajantemente», señaló el vicesecretario del PPRM. «Lucas es el delegado del Gobierno de la mentira», apostilló.

En opinión de Joaquín Segado, «se ha vuelto a demostrar la escasa talla política y falta de influencia de los socialistas de la Región en el PSOE, ya que Lucas solo ha sido nombrado delegado del Gobierno y no ministro, como la mayoría de los candidatos socialistas a la presidencia de otras comunidades autónomas».

Y es que, «los socialistas siguen sometiendo a su interés político, electoral y partidista a una institución que debería estar al servicio de todos los ciudadanos de la Región», denunció el vicesecretario. Al hilo de esto, recordó que «Lucas va a ser el quinto delegado del Gobierno en la Región en los siete años que Sánchez lleva en La Moncloa».

«El PSOE de Sánchez demuestra una vez más que tiene bien engrasadas las puertas giratorias, aquellas que tanto criticaba cuando estaba en la oposición», subrayó Segado. Al respecto resaltó que «Sánchez usa los recursos del Estado para promover como candidato a un político apenas conocido por los ciudadanos de la Región, cuyos intereses no ha sido capaz de defender en ningún momento».

También recordó que Lucas, por ejemplo, «votó en el Congreso en contra de blindar el Trasvase, no se opuso al entierro del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán y mantiene un silencio cómplice con la infrafinanciación y las mordidas de Cerdán y Ábalos por las obras del AVE en la Región de Murcia». Además, apuntó que preside la Comisión de Justicia del Congreso «que tramitó la ley de amnistía». «Estos son sus méritos para ser delegado de Sánchez en la Región de Murcia», añadió.

Segado se preguntó finalmente si Lucas «va a seguir el mismo camino y a terminar de igual modo que sus antecesores Diego Conesa y José Vélez, anteriores secretarios generales y delegados del Gobierno, y ahora ex todo».