Irene Jódar será nombrada diputada en el Congreso y deja su acta de concejal del PSOE en Lorca Su designación se produce tras la elección de Francisco Lucas como delegado del Gobierno en la Región

Inma Ruiz Martes, 2 de septiembre 2025, 13:44 | Actualizado 14:08h.

La concejala del PSOE en Lorca Irene Jódar (Lorca, 1992) será nombrada diputada en el Congreso en el Pleno que se celebrará el próximo martes tras la designación del secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. Graduada en Periodismo por la Universidad de Murcia, ocupaba el puesto número cuatro de la candidatura de su partido para el Congreso en los comicios de 2023 y fue la única lorquina en las listas electorales del PSOE murciano.

Tras haber trabajado como periodista en medios de comunicación de la Región, entre 2019 y 2023 fue concejala de Deportes, Transporte Público, Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia y tras las elecciones municipales de hace dos años concejala en la oposición. Es sobrina de la ex diputada nacional del PSOE Marisol Sánchez Jódar, actual diputada en la Asamblea Regional.

Jódar confirmó a LA VERDAD que dejará su acta de concejal «para centrarme en el Congreso» porque el cargo «requiere dedicación total». Será sustituida por Miguel Ángel Clemente, que ocupó el puesto número 11 en la lista electoral del PSOE en las locales de 2023.

Aseguró que afronta este nuevo reto «con una ilusión enorme» y que aunque estaba en los puestos de salida en las listas «no esperaba que me pudiera pasar a mí». Añadió que defenderá los intereses de la Región, de Lorca y de la comarca del Guadalentín en la Cámara Baja «con mucha responsabilidad. Mi objetivo es que todas las infraestructuras e inversiones en marcha vayan bien y que no se pierda ni un euro».

Tras conocer la designación de Jódar la secretaria general del PSOE en Lorca, Isabel Casalduero, afirmó que «su experiencia en la gestión pública local, junto con un conocimiento directo de las demandas del territorio, la capacita para asumir con solvencia su nuevo rol como diputada y representar los intereses del municipio en el ámbito legislativo nacional».

Expresó su «plena confianza» en que la nueva diputada trasladará a la agenda nacional las prioridades de la Región, como el avance del Corredor Mediterráneo como motor del desarrollo económico, la defensa del Trasvase Tajo Segura como infraestructura «esencial para el sector agrícola» y el impulso de infraestructuras estratégicas promovidas por el Gobierno de España en Lorca y en el conjunto de la Comunidad Autónoma.