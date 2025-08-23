La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen, una barcelonesa que se ha mudado a la Región de Murcia, en la entrada de la casa que se ha comprado en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar. Pablo Sánchez / AGM

Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia

La compraventa vuelve a niveles de la burbuja inmobiliaria y se dispara el precio, pero casi la mitad de las casas se pagan al contado

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:45

El mercado de la vivienda sigue acelerando en la Región de Murcia, tanto que hay que rebobinar muy atrás en el tiempo para encontrar precedentes ... similares a las cifras de los últimos meses. Hasta la época de la burbuja inmobiliaria. Según el último informe del Colegio de Registradores, durante el segundo trimestre de este año se cerraron 6.771 operaciones, el dato más alto en este periodo desde 2007, en la antesala del 'boom' inmobiliario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  9. 9

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia

Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia