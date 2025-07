El precio de la vivienda usada crece un 20,5% en la Región de Murcia en el último año

LA VERDAD Miércoles, 2 de julio 2025, 11:36 Comenta Compartir

El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia subió un 20,5% durante el último año, según el último informe de precios del portal Idealista. Con este incremento, el metro cuadrado se ha quedado en 1.499 euros. Este dato supone una subida trimestral del 7,4% y de un 2,9% con respecto al mes anterior

Murcia experimenta una subida del 9,2% en los últimos doce meses, que deja el precio en 1.407 euros/m². Por otro lado, Cartagena registra un aumento del 19,6%, situando el precio del metro cuadrado en 1.468 euros. Lorca y Molina de Segura siguen la tendencia general de ascenso y el precio de la vivienda aumenta un 8,0% y un 11,8%, respectivamente.

Los municipios de la Región que experimentan mayores subidas de precio son Los Alcázares (31,7%), Águilas (27,6%) y Bullas (24,3%). Lorquí (-10,8%), por el contrario, lidera las caídas de precios, seguido de Abarán (-2,1%) y Totana (-0,4%).

La Manga tiene el mercado más exclusivo de la región (2.064 euros/m²), seguida de Los Alcázares (1.993 euros/m²), mientras que Bullas (485 euros/m²) tiene el más económico de todos los analizados.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «el incremento de los precios de compraventa no lo habíamos visto ni en los momentos más tensos de la burbuja inmobiliaria. Es consecuencia de una tormenta perfecta: por un lado un déficit de construcción de vivienda acumulado que no se resuelve y al que se suman miles de hogares nuevos cada año, que se agrava con la situación de emergencia total por el que atraviesa el alquiler, la bajada de los tipos de interés y el consiguiente abaratamiento de la financiación. La vivienda usada no es capaz de dar respuesta a una gigantesca demanda que no para de crecer. Las compraventas están disparadas y la oferta no crece, por lo que las viviendas que entran al mercado encuentran comprador en horas y a unos precios nunca vistos. Tras años de falta de visión estratégica por parte de las administraciones es imprescindible que se alcancen acuerdos que permitan acelerar los procesos para dotar al mercado del volumen de viviendas que necesita».

A nivel nacional

El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 14% interanual durante el segundo trimestre del año. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.438 euros según el último índice de precios de idealista. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 5,5% en los últimos tres meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.

Todas las CC AA tienen precios más elevados que hace un año, excepto en Extremadura y Navarra. De entre las capitales, solo Girona y Ourense reducen sus precios.

En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 11,1% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 4.920 euros. Si atendemos al dato trimestral, los precios en la ciudad condal han crecido un 2,4% en los últimos 3 meses. Con este ascenso los precios vuelven a marcar un nuevo máximo histórico.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 25% en los 12 últimos meses, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 5.642 euros. En el trimestral, el precio crece un 6% y marca también un nuevo máximo histórico.

En Valencia, se incrementaron también las expectativas de los propietarios de viviendas en venta con mucha fuerza. El ascenso del 20,1% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 3.067 euros y marca una subida trimestral del 5%. Con estas subidas, la ciudad supera también su anterior máximo histórico.

Madrid encabeza la subida de precios, seguida por Valencia, Santander (19,1%), Oviedo (18,4%), Palma (18,4%) y Guadalajara (17,2%). Entre los grandes mercados los precios también han subido en Alicante (16,4%), Málaga (14,7%), Sevilla (14,5%), San Sebastián (11,2%), Barcelona y Bilbao (10,4%).

Mientras que las únicas reducciones de precio se han vivido en Girona (-5,5%) y Ourense (-0,3%), las menores subidas se han producido en Tarragona (3,3%), Badajoz (3,9%) y Ceuta (4,8%).

San Sebastián es la capital española más cara (6.071 euros/m²), seguida de Madrid (5.642 euros/m2), Barcelona (4.920 euros/m²), Palma (4.907 euros/m²) y Bilbao (3.646 euros/m²). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.238 euros/m².

14 de las 51 capitales de provincia analizadas marcan precios máximos en este mes de junio, entre las que encuentran todos los grandes mercados españoles.