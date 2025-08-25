Una discoteca de Murcia y otra de Torrevieja, nominadas al ranking de los 100 mejores clubs del mundo La lista elige a estos dos locales entre 545 ubicaciones de 73 países

María Ramírez Lunes, 25 de agosto 2025, 17:33

Las mejores fiestas no solo están en Ibiza o Marbella. Más allá de los destinos más resonados en el sector del ocio nocturno, hay puntos de la geografía española que prometen ser una buena opción para los que quieren permanecer despiertos toda la noche. Prueba de ello es el ranking The World's 100 Best Clubs, elaborada por la International Night Life Association, que pone el foco en las cien mejores discotecas de todo el mundo para disfrutar de una noche animada.

La prestigiosa lista considera a España como uno de los países más potentes en este sector: entrega 81 nominaciones para entrar en la clasificación de 2025. Solo le supera Estados Unidos, con 85 nominados. Entre el reparto de sobres se encuentra un local de Murcia y otro de Torrevieja. Esta última interará revalidar su título este año, ya que en 2024 consiguió el puesto número 55. En total, participan en el campeonato 545 ubicaciones procedentes de 73 países.

El centro de ocio murciano Odiseo, que presume de disponer de la piscina con voladizo más grande de Europa, cuenta con uno de los pases para entrar en el ránking. Su imponente arquitectura custodiada por un conejo gigante en la terraza alberga zonas de fiesta, restaurantes y áreas destinadas a casinos. En el caso de Torrevieja, la candidata es la discoteca Velice, inaugurada en 2016. Este recinto tiene más de 1500 metros cuadrados de extensión, divididos en un jardín al aire libre y una sala interior principal. Por su escenario han pasado artistas como Karol G y Feid.

Cómo votar

La votación se realiza por internet sin necesidad de registrarse y permanecerá activa hasta el 31 de octubre. Para localizar el club, tan solo hay que insertar el país y, después, elegir la ciudad en la que se ubica el local. Posteriormente, entre el 1 y el 15 de noviembre, será el turno de un jurado especializado que valorará a los nominados teniendo en cuenta distintos aspectos y aportará el 50% de la calificación definitiva. De este modo, la combinación entre la opinión del público y la evaluación de expertos garantiza que la clasificación final refleje un resultado justo. Los resultados se conocerán en una gala que tendrá lugar el 19 de noviembre.